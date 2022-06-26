Украина попросила Швейцарию о консульской поддержке украинцев в России

Украинская сторона обратилась в Швейцарию с просьбой помочь с предоставлением консульских услуг для находящихся в России украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью швейцарским СМИ, в частности La Liberte, в субботу заявил президент Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис.

"Швейцария предложила свои любезности как Украине, так и России. Сейчас Украина просит нас о поддержке, в частности консульской, своих граждан в России. Сейчас мы ведем обсуждение с Россией, поскольку необходимо, чтобы свое согласие дали три стороны. Как мы это делаем в отношениях между США и Ираном, способствует доверию к нам", – подчеркнул Кассис.

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Он также заявил, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину встал вопрос о целесообразности нейтрального статуса Швейцарии – в частности, в контексте присоединения страны к санкциям ЕС.

"Восстановление санкций ЕС против России было политическим решением, основанным на ценностях, закрепленных в нашей конституции", – отметил Кассис, добавив, что речь идет о нарушении Россией международного права и "наших принципах и ценностях".

Напомним, что Швейцария уже представляет интересы граждан Грузии в России, поскольку после российского вторжения 2008 года Тбилиси разорвало дипотношения с Москвой. В посольстве Швейцарии в Тбилиси есть отдел российских интересов, а в посольстве в Москве – отдел российских интересов.

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24 февраля, в день полномасштабного вторжения, Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией.

МИД Украины также отозвало в Киев временного поверенного по делам Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и приступило к эвакуации украинского посольства в Москве.

При этом Украина не разорвала консульские отношения с Россией – согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Детальнее об этом читайте в статье: Война без посольства: что значит и на что повлияет расторжение дипотношений Украины и РФ.