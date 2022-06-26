Донеччина: Росія вбила ще одного мешканця й поранила 8

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині у неділю загинув один мирний мешканець, ще 8 дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 26 червня росіяни вбили ще одного мирного жителя Донеччини – у Новолуганському.

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Ще 8 людей сьогодні дістали поранення".

Деталі: Перед цим Кириленко повідомив, що у неділю під обстріл потрапила школа в Торецьку — в ній вибито шибки, пошкоджено стріху. У суботу було зруйновано школу в Маяках. Загалом вже понад 220 шкіл постраждали від російської зброї за чотири місяці.

Також росіяни обстрілювали Авдіївський коксохім і саму Авдіївку.

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