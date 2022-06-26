Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донеччина: Росія вбила ще одного мешканця й поранила 8

Катерина ТищенкоНеділя, 26 червня 2022, 22:32
графіка з Telegram Кириленка

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині у неділю загинув один мирний мешканець, ще 8 дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 26 червня росіяни вбили ще одного мирного жителя Донеччини – у Новолуганському.

Ще 8 людей сьогодні дістали поранення".

Деталі: Перед цим Кириленко повідомив, що у неділю під обстріл потрапила школа в Торецьку — в ній вибито шибки, пошкоджено стріху. У суботу було зруйновано школу в Маяках. Загалом вже понад 220 шкіл постраждали від російської зброї за чотири місяці.

Також росіяни обстрілювали Авдіївський коксохім і саму Авдіївку.

Касетні боєприпаси росіяни застосували у Гродівській громаді — відомо про щонайменше одного пораненого.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійна
Головне сьогодні

Ахметов подав проти Росії позов до ЄСПЛ

На Одещині гасять пожежу після ракетного удару, у Херсоні відкривають банк РФ

На трьох напрямках ЗСУ змусили ворога відступити – зведення

Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом – Bloomberg

ЗСУ на Херсонщині з повітря вдарили по скупченню живої сили і техніки ворога

Білорусь втягують у війну, в Кремлі вже все вирішили – Зеленський

Усі новини...
Донецька область
Ворог стягує сили до Слов’янська, ЗСУ готові – голова ОВА
За добу окупанти вбили ще 3 цивільних на Донеччині
"Красиво і необхідно": спецпризначенці показали, як нищать колону ворога
Останні новини
11:08
Окупанти підступними фейками заманюють жителів Маріуполя назад у місто
11:07
В Україні з’явиться "білий список" російських артистів: хто у нього потрапить
11:07
НАТО не хоче брати участь у військовому розблокуванні Чорного моря
11:05
Ахметов подав проти Росії позов до ЄСПЛ
10:24
УЗ збільшує кількість приміських поїздів в напрямку Ірпеня, Бучі, Малина й Коростеня
10:23
Обстріли Харківщини та Миколаївщини: пошкоджено школу, зруйновано дитячий садок
10:19
фотоВід удару на Одещині постраждало 8 людей, з'явилися фото наслідків
10:10
Зеленський звернеться до учасників саміту G7 у Німеччині
10:02
Узимку температура в оселях киян може бути нижчою, ніж зазвичай – Кличко
09:58
Як брехала Людмила Денісова. Невідома історія звільнення омбудсмена
Усі новини...