Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донецкая область: Россия убила еще одного жителя и ранила 8

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 июня 2022, 22:32
графика из Telegram Кириленко

В результате российских обстрелов в Донецкой области в воскресенье погиб один мирный житель, еще 8 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 26 июня россияне убили еще одного мирного жителя Донецкой области – в Новолуганском.

Еще 8 человек сегодня получили ранения".

Детали: Перед этим Кириленко сообщил, что в воскресенье под обстрел попала школа в Торецке — в ней выбиты стекла, повреждена крыша. В субботу была разрушена школа в Маяках. В общей сложности уже более 220 школ пострадали от российского оружия за четыре месяца.

Также россияне обстреливали Авдеевский коксохим и саму Авдеевку.

Кассетные боеприпасы россияне применили в Гродовской общине — известно по меньшей мере об одном раненом.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойна
Главное сегодня

Зеленский сказал G7, что хочет закончить войну в этом году

видеоПолиция провела рейды по ночным клубам Киева: вручили 219 повесток мужчинам

В Белом доме рассказали о планах дальнейших санкций против РФ

Президент Молдовы прибыла в Киев, посетит Бородянку, Бучу и Ирпень

Ахметов подал против России иск в ЕСПЧ

В Одесской области тушат пожар после ракетного удара, в Херсоне открывают банк РФ

Все новости...
Донецкая область
Враг стягивает силы в Славянск, ВСУ готовы – глава ОВА
За сутки оккупанты убили еще 3 гражданских в Донецкой области
"Красиво и необходимо": спецназовцы показали, как уничтожают колонну врага
Последние новости
14:46
У Путина не согласны с утверждением о дефолте России
14:40
Данилов о воскресных обстрелах: Украинцы разозлились, наши ракеты найдут свои цели
14:38
НАТО расширит боевые группы на восточном фланге до бригад из-за угрозы РФ
14:17
фотоСанду посетила уничтоженные войной Бородянку, Бучу и Ирпень
13:59
Буданов объяснил вывод войск из Северодонецка "тактической перегруппировкой"
13:57
РФ обвинила Канаду в "воинствующей русофобии" и объявила санкции против десятков чиновников
13:56
Столар уходит с рынка строительства жилья – источники
13:53
Зеленский сказал G7, что хочет закончить войну в этом году
13:48
Лидеры стран G7 близки к ограничению цен на российскую нефть
13:43
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
Все новости...