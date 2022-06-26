Донецкая область: Россия убила еще одного жителя и ранила 8

В результате российских обстрелов в Донецкой области в воскресенье погиб один мирный житель, еще 8 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 26 июня россияне убили еще одного мирного жителя Донецкой области – в Новолуганском.

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Еще 8 человек сегодня получили ранения".

Детали: Перед этим Кириленко сообщил, что в воскресенье под обстрел попала школа в Торецке — в ней выбиты стекла, повреждена крыша. В субботу была разрушена школа в Маяках. В общей сложности уже более 220 школ пострадали от российского оружия за четыре месяца.

Также россияне обстреливали Авдеевский коксохим и саму Авдеевку.

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