По Сумщині випустили понад 150 снарядів і мін: є загиблий і поранений

Внаслідок обстрілів Сумщини у неділю одна людина загинула, ще одну госпіталізовано.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів.

Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська. Загалом за сьогодні росіяни випустили більше 150 снарядів та мін".

Деталі: Найбільше постраждала Краснопільська громада, де за день було зафіксовано близько сотні прильотів.

На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма.