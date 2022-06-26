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По Сумщині випустили понад 150 снарядів і мін: є загиблий і поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 26 червня 2022, 23:41
По Сумщині випустили понад 150 снарядів і мін: є загиблий і поранений
Дмитро Живицький

Внаслідок обстрілів Сумщини у неділю одна людина загинула, ще одну госпіталізовано.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів.

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Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська. Загалом за сьогодні росіяни випустили більше 150 снарядів та мін".

Деталі: Найбільше постраждала Краснопільська громада, де за день було зафіксовано близько сотні прильотів.

На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма.

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Теми: Сумська областьвійна
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