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По Сумщине выпустили более 150 снарядов и мин: есть погибший и раненый

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 июня 2022, 23:41
По Сумщине выпустили более 150 снарядов и мин: есть погибший и раненый
Дмитрий Живицкий

В результате обстрелов Сумской области в воскресенье один человек погиб, еще один госпитализирован.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Этот день у нас прошел под постоянными обстрелами. Враги со своей территории вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Выпускали неуправляемые ракеты с вертолетов.

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Пострадали территории четырех общин Сумщины: Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская. Всего за сегодняшний день россияне выпустили более 150 снарядов и мин".

Детали: Больше всего пострадала Краснопольская община, где за день было зафиксировано около сотни прилетов.

На территории сел общины повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня, ферма.

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Темы: Сумская областьвойна
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