Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Через повінь у Сімферополі обвалилася частина мосту через річку Салгир

Денис КарловськийНеділя, 26 червня 2022, 23:48
обвалений фрагмент мосту. фото: михайло афанасьєв

Через сильні повені в Сімферополі обвалилася частина мосту через річку Салгир.

Джерело: так званий "міський голова Сімферополя" російської окупаційної адміністрації Михайло Афанасьєв у коментарі російській державній інформагенції "ТАСС"

Пряма мова Афанасьєва: "Обвалився фрагмент мосту на вулиці Толстого.

Дві смуги руху обвалились, інші дві полоси зустрічного руху також не викликають довіри. Тому рух через міст зупинено. Зараз ухвалюють рішення щодо відновлення мосту.

Причини поки незрозумілі, але, враховуючи, що в нас триває сильний викид води по річці Салгир, можу припускати, що ймовірно, щось підмило, проте остаточне резюме зроблять фахівці".

Деталі: За даними адміністрації окупантів постраждалих внаслідок інциденту немає.

У Сімферопольському районі окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації через сильні повені. Затоплено десятки сільськогосподарських угідь і кілька будинків у селах на околицях міста.

ВІДЕО ДНЯ

Російський телеканал "Крим24" поширює відео повністю затоплених дворів багатоповерхових будинків у передмістях Сімферополя та людей, які руками штовхають автівки, йдучи по коліна у воді.

Раніше Афанасьєв повідомляв, що в Гагарінському парку, неподалік від зруйнованого мосту, сталося значне підняття рівня води через сильні зливи й викид води з Сімферопольського водосховища.

Затоплення фіксували також у Бахчисарайському і Білогірському районі. В Алушті стався зсув ґрунту на територію санаторію "Аю-Даг", а також затоплені кілька регіональних автодоріг.

Теми: КримСімферопольстихійне лихонадзвичайна подія
Головне сьогодні

Ахметов подав проти Росії позов до ЄСПЛ

На Одещині гасять пожежу після ракетного удару, у Херсоні відкривають банк РФ

На трьох напрямках ЗСУ змусили ворога відступити – зведення

Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом – Bloomberg

ЗСУ на Херсонщині з повітря вдарили по скупченню живої сили і техніки ворога

Білорусь втягують у війну, в Кремлі вже все вирішили – Зеленський

Усі новини...
Крим
Здолаємо ворога та повернемо український та кримськотатарський прапори до Криму
Повернути Крим в Україну: кримські татари заспівали про окупований півострів
Екснардеп ховав на горищі понад 6 тисяч артефактів, викрадених з музеїв Криму
Останні новини
11:08
Окупанти підступними фейками заманюють жителів Маріуполя назад у місто
11:07
В Україні з’явиться "білий список" російських артистів: хто у нього потрапить
11:07
НАТО не хоче брати участь у військовому розблокуванні Чорного моря
11:05
Ахметов подав проти Росії позов до ЄСПЛ
10:24
УЗ збільшує кількість приміських поїздів в напрямку Ірпеня, Бучі, Малина й Коростеня
10:23
Обстріли Харківщини та Миколаївщини: пошкоджено школу, зруйновано дитячий садок
10:19
фотоВід удару на Одещині постраждало 8 людей, з'явилися фото наслідків
10:10
Зеленський звернеться до учасників саміту G7 у Німеччині
10:02
Узимку температура в оселях киян може бути нижчою, ніж зазвичай – Кличко
09:58
Як брехала Людмила Денісова. Невідома історія звільнення омбудсмена
Усі новини...