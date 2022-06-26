Через повінь у Сімферополі обвалилася частина мосту через річку Салгир

Через сильні повені в Сімферополі обвалилася частина мосту через річку Салгир.

Джерело: так званий "міський голова Сімферополя" російської окупаційної адміністрації Михайло Афанасьєв у коментарі російській державній інформагенції "ТАСС"

Пряма мова Афанасьєва: "Обвалився фрагмент мосту на вулиці Толстого.

Дві смуги руху обвалились, інші дві полоси зустрічного руху також не викликають довіри. Тому рух через міст зупинено. Зараз ухвалюють рішення щодо відновлення мосту.

Причини поки незрозумілі, але, враховуючи, що в нас триває сильний викид води по річці Салгир, можу припускати, що ймовірно, щось підмило, проте остаточне резюме зроблять фахівці".

Деталі: За даними адміністрації окупантів постраждалих внаслідок інциденту немає.

У Сімферопольському районі окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації через сильні повені. Затоплено десятки сільськогосподарських угідь і кілька будинків у селах на околицях міста.

ВІДЕО ДНЯ

Російський телеканал "Крим24" поширює відео повністю затоплених дворів багатоповерхових будинків у передмістях Сімферополя та людей, які руками штовхають автівки, йдучи по коліна у воді.

Раніше Афанасьєв повідомляв, що в Гагарінському парку, неподалік від зруйнованого мосту, сталося значне підняття рівня води через сильні зливи й викид води з Сімферопольського водосховища.

Затоплення фіксували також у Бахчисарайському і Білогірському районі. В Алушті стався зсув ґрунту на територію санаторію "Аю-Даг", а також затоплені кілька регіональних автодоріг.