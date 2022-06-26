Через повінь у Сімферополі обвалилася частина мосту через річку Салгир

Через сильні повені в Сімферополі обвалилася частина мосту через річку Салгир.

Джерело: так званий "міський голова Сімферополя" російської окупаційної адміністрації Михайло Афанасьєв у коментарі російській державній інформагенції "ТАСС"

Пряма мова Афанасьєва: "Обвалився фрагмент мосту на вулиці Толстого.

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Дві смуги руху обвалились, інші дві полоси зустрічного руху також не викликають довіри. Тому рух через міст зупинено. Зараз ухвалюють рішення щодо відновлення мосту.

Причини поки незрозумілі, але, враховуючи, що в нас триває сильний викид води по річці Салгир, можу припускати, що ймовірно, щось підмило, проте остаточне резюме зроблять фахівці".

Деталі: За даними адміністрації окупантів постраждалих внаслідок інциденту немає.

ВІДЕО ДНЯ

У Сімферопольському районі окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації через сильні повені. Затоплено десятки сільськогосподарських угідь і кілька будинків у селах на околицях міста.

Російський телеканал "Крим24" поширює відео повністю затоплених дворів багатоповерхових будинків у передмістях Сімферополя та людей, які руками штовхають автівки, йдучи по коліна у воді.

Раніше Афанасьєв повідомляв, що в Гагарінському парку, неподалік від зруйнованого мосту, сталося значне підняття рівня води через сильні зливи й викид води з Сімферопольського водосховища.

Затоплення фіксували також у Бахчисарайському і Білогірському районі. В Алушті стався зсув ґрунту на територію санаторію "Аю-Даг", а також затоплені кілька регіональних автодоріг.