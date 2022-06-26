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Из-за наводнения в Симферополе обрушилась часть моста через реку Салгир

Денис КарловскийВоскресенье, 26 июня 2022, 23:48
Из-за наводнения в Симферополе обрушилась часть моста через реку Салгир
обрушенный фрагмент моста. фото: Михайло Афанасьев

Из-за сильных наводнений в Симферополе обрушилась часть моста через реку Салгир.

Источник: так называемый "городской глава Симферополя" российской оккупационной администрации Михаил Афанасьев в комментарии российскому государственному информагентству "ТАСС"

Прямая речь Афанасьева: "Обрушился фрагмент моста на улице Толстого.

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Две полосы движения рухнули, другие две полосы встречного движения также не внушают доверия. Поэтому движение через мост перекрыто. Сейчас принимают решение о возобновлении моста.

Причины пока неясны, но, учитывая, что у нас продолжается сильный выброс воды по реке Салгир, могу предполагать, что вероятно что-то подмыло, однако окончательное резюме сделают специалисты".

Детали: По данным администрации оккупантов пострадавших в результате инцидента нет.

ВИДЕО ДНЯ

В Симферопольском районе российская администрация ввела режим чрезвычайной ситуации из-за сильных наводнений. Подтоплены десятки сельскохозяйственных угодий и несколько домов в деревнях в окрестностях города.

Российский телеканал "Крым24" распространяет видео полностью затопленных дворов многоэтажных домов в пригородах Симферополя и людей, которые руками толкают автомобили, идя по колено в воде.

Ранее Афанасьев сообщал, что в Гагаринском парке, неподалеку от разрушенного моста, произошло значительное поднятие уровня воды из-за сильных ливней и выброса воды из Симферопольского водохранилища.

Подтопление фиксировали также в Бахчисарайском и Белогорском районе. В Алуште произошел сель на территорию санатория "Аю-Даг", а также затоплены несколько региональных автодорог.

Темы: КрымСимферопольстихийное бедствиечрезвычайное происшествие
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