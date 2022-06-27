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G7 залучать $600 млрд на інфраструктурне партнерство – Байден

Ольга Глущенко Понеділок, 27 червня 2022, 01:22
G7 залучать $600 млрд на інфраструктурне партнерство – Байден
фото: Getty Images

Лідери країн "Великої сімки" під час саміту в Німеччині оголосили про старт програми Партнерства для глобальної інфраструктури, щоб залучити сотні мільярдів доларів для зміцнення світової економіки.

Джерело: повідомлення Білого дому, Голос Америки

Пряма мова президента США Джо Байдена: "Весь світ відчуває вплив жорстокої війни Росії в Україні, зокрема, на наші енергетичні ринки. Ми потребуємо зусиль всього світу, щоб інвестувати в трансформаційні проєкти з чистої енергетики, щоб забезпечити стійкість критично важливої інфраструктури до змін клімату.

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Для переходу на чисту енергію важливо розробляти критично важливі матеріали. Зокрема, виробництво батарей має розроблятись у відповідності до високих стандартів охорони праці та довкілля.

Швидка та надійна транспортна інфраструктура, включно із залізницями та портами, є необхідною для транспортування ресурсів, призначених для очищення, переробки, а також розширення доступу до екологічно чистих технологій".

"Разом ми маємо десятки проєктів вже в роботі по всьому світі. І я з гордістю оголошую, що США залучать 200 мільярдів доларів державного та приватного капіталу протягом наступних п’яти років для цього партнерства.

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Ми тут сьогодні, тому що ми разом беремо на себе це зобов’язання, як "Група семи", у координації один з одним, щоб максимізувати вплив нашої роботи. Разом ми прагнемо залучити майже 600 мільярдів доларів від G7 до 2027 року".

Деталі: За повідомленням Білого дому, очікується, що програма зміцнить і диверсифікує ланцюги поставок товарів, створить нові можливості для працівників і підприємств.

Серед перших ініціатив Партнерства – інвестиції в сонячну станцію в розмірі 2 мільярдів доларів в Анголі, інвестиції у 320 мільйонів доларів на будівництво лікарні в Кот-д'Івуарі та інвестиції на 40 мільйонів доларів для сприяння регіональній торгівлі енергоресурсами в Південно-Східній Азії.

Теми: G7СШАекономіка
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