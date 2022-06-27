G7 залучать $600 млрд на інфраструктурне партнерство – Байден

Лідери країн "Великої сімки" під час саміту в Німеччині оголосили про старт програми Партнерства для глобальної інфраструктури, щоб залучити сотні мільярдів доларів для зміцнення світової економіки.

Джерело: повідомлення Білого дому, Голос Америки

Пряма мова президента США Джо Байдена: "Весь світ відчуває вплив жорстокої війни Росії в Україні, зокрема, на наші енергетичні ринки. Ми потребуємо зусиль всього світу, щоб інвестувати в трансформаційні проєкти з чистої енергетики, щоб забезпечити стійкість критично важливої інфраструктури до змін клімату.

Для переходу на чисту енергію важливо розробляти критично важливі матеріали. Зокрема, виробництво батарей має розроблятись у відповідності до високих стандартів охорони праці та довкілля.

Швидка та надійна транспортна інфраструктура, включно із залізницями та портами, є необхідною для транспортування ресурсів, призначених для очищення, переробки, а також розширення доступу до екологічно чистих технологій".

"Разом ми маємо десятки проєктів вже в роботі по всьому світі. І я з гордістю оголошую, що США залучать 200 мільярдів доларів державного та приватного капіталу протягом наступних п’яти років для цього партнерства.

Ми тут сьогодні, тому що ми разом беремо на себе це зобов’язання, як "Група семи", у координації один з одним, щоб максимізувати вплив нашої роботи. Разом ми прагнемо залучити майже 600 мільярдів доларів від G7 до 2027 року".

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Деталі: За повідомленням Білого дому, очікується, що програма зміцнить і диверсифікує ланцюги поставок товарів, створить нові можливості для працівників і підприємств.

Серед перших ініціатив Партнерства – інвестиції в сонячну станцію в розмірі 2 мільярдів доларів в Анголі, інвестиції у 320 мільйонів доларів на будівництво лікарні в Кот-д'Івуарі та інвестиції на 40 мільйонів доларів для сприяння регіональній торгівлі енергоресурсами в Південно-Східній Азії.