G7 привлечет $600 млрд на инфраструктурное партнерство – Байден

Лидеры стран "Большой семерки" во время саммита в Германии объявили о старте программы Партнерства для глобальной инфраструктуры, чтобы привлечь сотни миллиардов долларов для укрепления мировой экономики.

Источник: сообщение Белого дома, Голос Америки

Прямая речь президента США Джо Байдена: "Весь мир испытывает влияние жестокой войны России в Украине, в частности, на наши энергетические рынки. Мы нуждаемся в усилиях всего мира, чтобы инвестировать в трансформационные проекты по чистой энергетике, чтобы обеспечить устойчивость критически важной инфраструктуры к изменениям климата.

Для перехода на чистую энергию важно разрабатывать критично важные материалы. В частности, производство батарей должно разрабатываться в соответствии с высокими стандартами охраны труда и окружающей среды.

Быстрая и надежная транспортная инфраструктура, включая железные дороги и порты, необходима для транспортировки ресурсов, предназначенных для очистки, переработки, а также расширения доступа к экологически чистым технологиям".

"Вместе у нас есть десятки проектов уже в работе по всему миру. И я с гордостью объявляю, что США привлекут 200 миллиардов долларов государственного и частного капитала в течение следующих пяти лет для этого партнерства.

Мы здесь сегодня, потому что мы вместе берем на себя это обязательство, как "Группа семи" в координации друг с другом, чтобы максимизировать влияние нашей работы. Итого мы стремимся привлечь почти 600 миллиардов долларов от G7 до 2027 года".

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Детали: По сообщению Белого дома, ожидается, что программа укрепит и диверсифицирует цепи поставок товаров, создаст новые возможности для работников и предприятий.

Среди первых инициатив Партнерства – инвестиции в солнечную станцию в размере 2 миллиардов долларов в Анголе, инвестиции в 320 миллионов долларов на строительство больницы в Кот-д'Ивуаре и инвестиции в 40 миллионов долларов для содействия региональной торговле энергоресурсами в Юго-Восточной Азии.