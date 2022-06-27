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ЗСУ на Херсонщині з повітря вдарили по скупченню живої сили і техніки ворога

Ольга Глущенко Понеділок, 27 червня 2022, 01:48
ЗСУ на Херсонщині з повітря вдарили по скупченню живої сили і техніки ворога
фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У трьох районах Херсонщини українська авіація завдала ударів по скупченню живої сили та військової техніки ворога.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Бойові дії в основному відбуваються у вигляді артилерійських дуелей та авіаційних нальотів. Продовжуючи марні спроби відновити втрачені території в районі Потьомкіного, ворог відчайдушно наніс авіаційний удар гелікоптером Мі-28 по наших позиціях. Без втрат.

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Намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку. Трьом "Орланам-10" наші воїни протиповітряної оборони влучно підсікли крильця і розбили апаратуру".

Деталі: Ворог по Зеленодольську випустив 20 снарядів з "Градів".

Внаслідок атаки сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Окрім цього, пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлі дитячої спортивної школи, пошти та будинку культури.

ВІДЕО ДНЯ

У парковій зоні міста виявлено воронки та уламки. Поранено 2 цивільні особи. Містянам заборонено відвідувати парки й узбережжя через наявність там вибухонебезпечних касет від реактивних снарядів.

3 рази протягом дня обстріляно Велику Костромку. Пошкоджено лінію електропередач, втрат серед місцевого населення немає.

Українські винищувачі та гелікоптери попарно відпрацювали 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника у трьох районах Херсонщини.

В цілому за добу підтверджені втрати ворога склали 39 загарбників, 1 танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 – автомобільної техніки. Також знищено 2 склади боєприпасів на Миколаївщині, 1 – на Херсонщині.

"У Чорному морі продовжується шторм та блокування судноплавства рашистським флотом. В готовності до нанесення ракетних ударів 2 кораблі, споряджені 16 "Калібрами", – ідеться в повідомленні.

Теми: війнаЗбройні силиХерсонська область
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