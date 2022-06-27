Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ в Херсонской области с воздуха ударили по скоплению живой силы и техники врага

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 июня 2022, 01:48
фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

В трех районах Херсонщины украинская авиация нанесла удары по скоплению живой силы и военной техники врага.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Боевые действия в основном происходят в виде артиллерийских дуэлей и авиационных налетов. Продолжая напрасные попытки восстановить утраченные территории в районе Потёмкино, враг отчаянно нанес авиационный удар вертолетом Ми-28 по нашим позициям. Без потерь.

Пытаясь разведать позиции наших подразделений в Херсонской области, враг активизировал воздушную разведку. Трем "Орланам-10" наши воины противовоздушной обороны метко подсекли крылышки и разбили аппаратуру".

Детали: Враг по Зеленодольску выпустил 20 снарядов из "Градов".

В результате атаки произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов. Кроме того, повреждено несколько многоэтажек, здания детской спортивной школы, почты и дома культуры.

В парковой зоне города обнаружены воронки и обломки. Ранены 2 гражданских лиц. Горожанам запрещено посещать парки и побережья из-за наличия там взрывоопасных кассет от реактивных снарядов.

ВИДЕО ДНЯ

3 раза в течение дня обстреляна Большая Костромка. Повреждена линия электропередач, потерь среди местного населения нет.

Украинские истребители и вертолеты попарно отработали 3 авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины.

В общей сложности за сутки подтвержденные потери врага составили 39 захватчиков, 1 танк Т-72, 4 единицы другой бронированной и 3 – автомобильной техники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Николаевской области, 1 – в Херсонской области.

"В Черном море продолжается шторм и блокирование судоходства рашистским флотом. В готовности к нанесению ракетных ударов 2 корабля, снаряженные 16 "Калибрами", – говорится в сообщении.

Темы: войнаВооруженные силыХерсонская область
Главное сегодня

Зеленский сказал G7, что хочет закончить войну в этом году

видеоПолиция провела рейды по ночным клубам Киева: вручили 219 повесток мужчинам

В Белом доме рассказали о планах дальнейших санкций против РФ

Президент Молдовы прибыла в Киев, посетит Бородянку, Бучу и Ирпень

Ахметов подал против России иск в ЕСПЧ

В Одесской области тушат пожар после ракетного удара, в Херсоне открывают банк РФ

Все новости...
война
НАТО не хочет участвовать в военной разблокировке Черного моря
Обстрелы Харьковщины и Николаевщины: повреждена школа, разрушен детский сад
От удара по Одесской области пострадало 8 человек, появились фото последствий
Последние новости
14:38
НАТО расширит боевые группы на восточном фланге до бригад из-за угрозы РФ
14:17
фотоСанду посетила уничтоженные войной Бородянку, Бучу и Ирпень
13:59
Буданов объяснил вывод войск из Северодонецка "тактической перегруппировкой"
13:57
РФ обвинила Канаду в "воинствующей русофобии" и объявила санкции против десятков чиновников
13:56
Столар уходит с рынка строительства жилья – источники
13:53
Зеленский сказал G7, что хочет закончить войну в этом году
13:48
Лидеры стран G7 близки к ограничению цен на российскую нефть
13:43
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
13:35
Курс валют на 27 июня: сколько стоит гривня в кассах банков
13:33
ВИДЕОШон Пенн снова приехал в Украину: посетил Ирпень и Бучу
Все новости...