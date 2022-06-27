Штати планують придбати для України системи ПРО середньої та великої дальності – ЗМІ

Сполучені Штати мають намір уже цього тижня оголосити про закупівлю для України передових зенітно-ракетних систем середньої та великої дальності.

Джерело: CNN із посиланням на поінформоване джерело

Деталі: Президент США Джо Байден нещодавно оголосив, що США нададуть Україні "більш досконалі ракетні системи та боєприпаси".

У відповідь на запити української влади цього тижня, імовірно, також буде оголошено про нову військову допомогу, яка включає додаткові артилерійські боєприпаси та контрбатарейні радари.

Видання зазначає, що українські чиновники просили надати систему протиракетної оборони NASAMS, яка здатна вражати цілі на відстані понад 160 км. Українським військам, ймовірно, доведеться пройти навчання із застосування цих систем.