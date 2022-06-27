Штаты планируют приобрести для Украины системы ПРО средней и большой дальности – СМИ

Соединенные Штаты намерены уже на этой неделе объявить о покупке для Украины передовых зенитно-ракетных систем средней и большой дальности.

Источник: CNN со ссылкой на информированный источник

Детали: Президент США Джо Байден недавно объявил, что США предоставят Украине "более совершенные ракетные системы и боеприпасы".

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В ответ на запросы украинской власти на этой неделе, вероятно, также будет объявлено о новой военной помощи, включающей дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Издание отмечает, что украинские чиновники просили предоставить систему противоракетной обороны NASAMS, которая способна поражать цели на расстоянии более 160 км. Украинским войскам, вероятно, придется пройти обучение по применению этих систем.