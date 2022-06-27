Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Штаты планируют приобрести для Украины системы ПРО средней и большой дальности – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 июня 2022, 03:24
Штаты планируют приобрести для Украины системы ПРО средней и большой дальности – СМИ
Джо Байден, фото: Getty Images

Соединенные Штаты намерены уже на этой неделе объявить о покупке для Украины передовых зенитно-ракетных систем средней и большой дальности.

Источник: CNN со ссылкой на информированный источник

Детали: Президент США Джо Байден недавно объявил, что США предоставят Украине "более совершенные ракетные системы и боеприпасы".

Реклама:

В ответ на запросы украинской власти на этой неделе, вероятно, также будет объявлено о новой военной помощи, включающей дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Издание отмечает, что украинские чиновники просили предоставить систему противоракетной обороны NASAMS, которая способна поражать цели на расстоянии более 160 км. Украинским войскам, вероятно, придется пройти обучение по применению этих систем.

Темы: войнаоружиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
В Совбезе ООН считают, что переговоры с РФ должны базироваться на выводе войск из Украины
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: