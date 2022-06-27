Ворог завдав ракетного удару по Одещині, серед постраждалих – дитина
Понеділок, 27 червня 2022, 03:58
Російські війська завдали по Одеській області ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.
Джерело: Офіційні новини Одеси з посиланням на ОК "Південь"
Деталі: Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків і господарчих споруд на орієнтовній площі 500 м кв.
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За попередніми даними, постраждало 6 осіб, серед яких – одна дитина.
Для боротьба з вогнем залучено 3 одиниці техніки, 12 фахівців ДСНС.
Дані щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюються.
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