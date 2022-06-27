Ворог завдав ракетного удару по Одещині, серед постраждалих – дитина

Російські війська завдали по Одеській області ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

Джерело: Офіційні новини Одеси з посиланням на ОК "Південь"

Деталі: Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків і господарчих споруд на орієнтовній площі 500 м кв.

За попередніми даними, постраждало 6 осіб, серед яких – одна дитина.

Для боротьба з вогнем залучено 3 одиниці техніки, 12 фахівців ДСНС.

Дані щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюються.