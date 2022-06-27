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Враг нанес ракетный удар по Одесской области, среди пострадавших – ребенок

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 июня 2022, 03:58
фото: ru.wikipedia

Российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

Источник: Официальные новости Одессы со ссылкой на ОК "Юг"

Детали: В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 м кв.

По предварительным данным, пострадали 6 человек, среди которых – один ребенок.

Для борьбы с огнем привлечены 3 единицы техники, 12 специалистов ГСЧС.

Данные о масштабах разрушений и пострадавших уточняются.

Темы: Одесская областьвойна
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