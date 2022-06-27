Враг нанес ракетный удар по Одесской области, среди пострадавших – ребенок
Понедельник, 27 июня 2022, 03:58
Российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.
Источник: Официальные новости Одессы со ссылкой на ОК "Юг"
Детали: В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 м кв.
Реклама:
По предварительным данным, пострадали 6 человек, среди которых – один ребенок.
Для борьбы с огнем привлечены 3 единицы техники, 12 специалистов ГСЧС.
Данные о масштабах разрушений и пострадавших уточняются.
ВИДЕО ДНЯ