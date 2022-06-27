У Колумбії під час кориди обвалилася трибуна стадіону, є загиблі

Щонайменше чотири людини загинули і близько 30 отримали важкі травми після того, як частина стадіону в Ель-Еспіналі в західному колумбійському штаті Толіма обвалилася під час кориди.

Джерело: губернатор штату Рікардо Ороско, цитує CNN

Пряма мова: "На даний момент у нас підтверджено чотири жертви – дві жінки, чоловік і підліток – плюс близько 30 людей важко поранені".

Деталі: На опублікованому відео видно, що трибуна, заповнена глядачами, падає, а люди втікають у різні боки.

Офіційної причини обвалу трибуни поки не повідомили, але влада заявила, що ведеться розслідування для встановлення причину.