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У Колумбії під час кориди обвалилася трибуна стадіону, є загиблі

Ольга Глущенко Понеділок, 27 червня 2022, 04:50
скриншот

Щонайменше чотири людини загинули і близько 30 отримали важкі травми після того, як частина стадіону в Ель-Еспіналі в західному колумбійському штаті Толіма обвалилася під час кориди.

Джерело: губернатор штату Рікардо Ороско, цитує CNN

Пряма мова: "На даний момент у нас підтверджено чотири жертви – дві жінки, чоловік і підліток – плюс близько 30 людей важко поранені".

Деталі: На опублікованому відео видно, що трибуна, заповнена глядачами, падає, а люди втікають у різні боки.

Офіційної причини обвалу трибуни поки не повідомили, але влада заявила, що ведеться розслідування для встановлення причину.

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