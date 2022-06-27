Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Колумбії під час кориди обвалилася трибуна стадіону, є загиблі

Ольга Глущенко Понеділок, 27 червня 2022, 04:50
У Колумбії під час кориди обвалилася трибуна стадіону, є загиблі
скриншот

Щонайменше чотири людини загинули і близько 30 отримали важкі травми після того, як частина стадіону в Ель-Еспіналі в західному колумбійському штаті Толіма обвалилася під час кориди.

Джерело: губернатор штату Рікардо Ороско, цитує CNN

Пряма мова: "На даний момент у нас підтверджено чотири жертви – дві жінки, чоловік і підліток – плюс близько 30 людей важко поранені".

Реклама:

Деталі: На опублікованому відео видно, що трибуна, заповнена глядачами, падає, а люди втікають у різні боки.

Офіційної причини обвалу трибуни поки не повідомили, але влада заявила, що ведеться розслідування для встановлення причину.

Теми: надзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
надзвичайна подія
У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який чинив опір
Ультрас побили та пограбували українців у Польщі
У Воронезькій області знайшли сибірську виразку і ввели режим НС
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: