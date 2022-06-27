В Колумбии во время корриды обрушилась трибуна стадиона, есть погибшие
Понедельник, 27 июня 2022, 04:50
По меньшей мере, четыре человека погибли и около 30 получили тяжелые травмы после того, как часть стадиона в Эль-Эспинале в западном колумбийском штате Толима обрушилась во время корриды.
Источник: губернатор штата Рикардо Ороско, цитирует CNN
Прямая речь: "На данный момент у нас подтверждены четыре жертвы – две женщины, мужчина и подросток – плюс около 30 человек тяжело ранены".
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Детали: На опубликованном видео видно, что трибуна, заполненная зрителями, падает, а люди убегают в разные стороны.
Официальной причины обрушения трибуны пока не сообщили, но власти заявили, что ведется расследование для установления причины.