В Колумбии во время корриды обрушилась трибуна стадиона, есть погибшие

По меньшей мере, четыре человека погибли и около 30 получили тяжелые травмы после того, как часть стадиона в Эль-Эспинале в западном колумбийском штате Толима обрушилась во время корриды.

Источник: губернатор штата Рикардо Ороско, цитирует CNN

Прямая речь: "На данный момент у нас подтверждены четыре жертвы – две женщины, мужчина и подросток – плюс около 30 человек тяжело ранены".

Детали: На опубликованном видео видно, что трибуна, заполненная зрителями, падает, а люди убегают в разные стороны.

Официальной причины обрушения трибуны пока не сообщили, но власти заявили, что ведется расследование для установления причины.