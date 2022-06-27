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Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом – Bloomberg

Ольга Глущенко Понеділок, 27 червня 2022, 06:20
Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом – Bloomberg
фото: Getty Images

У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті через введені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Протягом місяців РФ знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, і це вважається дефолтом в разі пропуску платежу.

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Як пише видання, це є ознакою того, що країна перетворюється на "економічного, фінансового та політичного ізгоя".

З початку березня валютні резерви центрального банку (РФ – ред.) залишаються замороженими, а найбільші банки – відірваними від світової фінансової системи.

Але враховуючи шкоду, якої санкції вже завдали економіці та ринкам, дефолт є швидше символічним.

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Сама ж Росія відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, але немає можливості здійснити оплату.

Минулого тижня Росія оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи "форс-мажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

Теми: Росіядефолт
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