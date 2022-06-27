Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом – Bloomberg

Ольга Глущенко Понеділок, 27 червня 2022, 06:20
фото: Getty Images

У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті через введені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Протягом місяців РФ знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, і це вважається дефолтом в разі пропуску платежу.

Як пише видання, це є ознакою того, що країна перетворюється на "економічного, фінансового та політичного ізгоя".

З початку березня валютні резерви центрального банку (РФ – ред.) залишаються замороженими, а найбільші банки – відірваними від світової фінансової системи.

Але враховуючи шкоду, якої санкції вже завдали економіці та ринкам, дефолт є швидше символічним.

Сама ж Росія відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, але немає можливості здійснити оплату.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня Росія оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи "форс-мажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

Теми: Росіядефолт
Головне сьогодні

В українців не візьмуть 600 мільйонів гривень на Байрактари, а віддадуть три БПЛА безкоштовно

оновлено, фото, відеоКількість загиблих внаслідок ракетного удару в Кременчуку зросла до 13

У Туреччині заявили про створення "операційного центру" для вивезення зерна з України

Путін підтвердив, що поїде на саміт G20, на якому виступить Зеленський

Зеленський про Баканова: Якби хотів, уже звільнив би

Захисники показали, як знищують окупантів на острові Зміїний – відео

Усі новини...
Росія
У Туреччині вірять, що "зерновий коридор" запрацює за місяць у випадку згоди
Білорусь відправила Росії до 20 вагонів боєприпасів – Генштаб
Японія розширює санкції проти Росії
Останні новини
23:13
Міноборони РФ "попередило" про вибух Криворізької ТЕС: фейк спростували в ДТЕК
23:10
Удар по Кременчуку: 40 зниклих безвісти, десятки людей у тяжкому стані
23:07
Україна здобула проміжну перемогу у морському арбітражі ООН проти Росії
22:52
Вучич: Сербія повинна рухатися в ЄС, хоча і не приєднується до санкцій проти РФ
22:50
ВІДЕООкупанти не вміють воювати і "сипляться", як тільки в нас є чим тиснути – Зеленський
22:41
Багато людей встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед ударом – Зеленський
22:41
Українська авіація накрила вогнем позиції двох ротних тактичних груп РФ
22:37
ЄС очікує "серйозних перебоїв" у постачанні російського газу
22:24
Росія за вихідні випустила по Україні ракет на $200 мільйонів – Forbes
22:12
Як у фільмі про репресії НКВД. Що відбувається в окупованому Херсоні
Усі новини...