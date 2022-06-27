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Россия попала в дефолт по внешнему долгу – Bloomberg

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 июня 2022, 06:20
фото: Getty Images

В России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам.

Источник: Bloomberg

Детали: В течение месяцев РФ находила пути обхода санкций, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня в воскресенье закончился льготный период для выплаты процентов в размере 100 миллионов долларов США до 27 мая, что считается дефолтом в случае пропуска платежа.

Как пишет издание, это признак того, что страна превращается в "экономического, финансового и политического изгоя".

С начала марта валютные резервы центрального банка (РФ – ред.) остаются замороженными, а крупнейшие банки – оторванными от мировой системы.

Но учитывая ущерб, который санкции уже нанесли экономике и рынкам, дефолт скорее символичен.

Сама же Россия отказалась признавать дефолт, заявив, что у нее есть средства, чтобы покрыть какие-либо счета, но нет возможности произвести оплату.

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На прошлой неделе Россия объявила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в 40 миллиардов долларов в рублях, критикуя "форс-мажорную" ситуацию, которую, по ее словам, искусственно создал Запад.

Темы: Росcиядефолт
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