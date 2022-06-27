Японія розширює санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про додаткові санкції проти Росії, які включають заборону на імпорт російського золота.

Джерело: Кісіда, цитує японський мовник NHK

Деталі: За словами прем'єр-міністра Японії, додаткові санкції, які він оголосив, включають заборону на імпорт російського золота та надання Росії бухгалтерських, трастових та деяких інших послуг.

Крім того, санкції, як заявив Кісіда заморозять активи ще 70 фізичних осіб і організацій РФ і заборонить продавати товари для 90 організацій, пов'язаних з оборонною сферою.

Кісіда також заявив, що Японія розширить свої заходи щодо заморожування активів, щоб охопити додаткових 70 російських осіб і організацій, і введе заборону на експорт до 90 пов'язаних з військовими організаціями.