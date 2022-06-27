Японія розширює санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про додаткові санкції проти Росії, які включають заборону на імпорт російського золота.

Джерело: Кісіда, цитує японський мовник NHK

Деталі: За словами прем'єр-міністра Японії, додаткові санкції, які він оголосив, включають заборону на імпорт російського золота та надання Росії бухгалтерських, трастових та деяких інших послуг.

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Крім того, санкції, як заявив Кісіда заморозять активи ще 70 фізичних осіб і організацій РФ і заборонить продавати товари для 90 організацій, пов'язаних з оборонною сферою.

Кісіда також заявив, що Японія розширить свої заходи щодо заморожування активів, щоб охопити додаткових 70 російських осіб і організацій, і введе заборону на експорт до 90 пов'язаних з військовими організаціями.