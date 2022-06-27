Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Японія розширює санкції проти Росії

Ольга Глущенко Понеділок, 27 червня 2022, 06:53
фуміо кісіда, фото: getty images

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про додаткові санкції проти Росії, які включають заборону на імпорт російського золота.

Джерело: Кісіда, цитує японський мовник NHK

Деталі: За словами прем'єр-міністра Японії, додаткові санкції, які він оголосив, включають заборону на імпорт російського золота та надання Росії бухгалтерських, трастових та деяких інших послуг.

Крім того, санкції, як заявив Кісіда заморозять активи ще 70 фізичних осіб і організацій РФ і заборонить продавати товари для 90 організацій, пов'язаних з оборонною сферою.

Кісіда також заявив, що Японія розширить свої заходи щодо заморожування активів, щоб охопити додаткових 70 російських осіб і організацій, і введе заборону на експорт до 90 пов'язаних з військовими організаціями.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЯпоніяРосіясанкції
Головне сьогодні

В українців не візьмуть 600 мільйонів гривень на Байрактари, а віддадуть три БПЛА безкоштовно

оновлено, фото, відеоКількість загиблих внаслідок ракетного удару в Кременчуку зросла до 14

У Туреччині заявили про створення "операційного центру" для вивезення зерна з України

Путін підтвердив, що поїде на саміт G20, на якому виступить Зеленський

Зеленський про Баканова: Якби хотів, уже звільнив би

Захисники показали, як знищують окупантів на острові Зміїний – відео

Усі новини...
Японія
Війна в Україні зачепить кожну країну світу – прем’єр Японії
Росія заборонила Японії ловити рибу біля Курил
Верстати, локомотиви і бульдозери: Японія забороняє експорт до РФ групи промислових товарів
Останні новини
23:13
Міноборони РФ "попередило" про вибух Криворізької ТЕС: фейк спростували в ДТЕК
23:10
Удар по Кременчуку: 40 зниклих безвісти, десятки людей у тяжкому стані
23:07
Україна здобула проміжну перемогу у морському арбітражі ООН проти Росії
22:52
Вучич: Сербія повинна рухатися в ЄС, хоча і не приєднується до санкцій проти РФ
22:50
ВІДЕООкупанти не вміють воювати і "сипляться", як тільки в нас є чим тиснути – Зеленський
22:41
Багато людей встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед ударом – Зеленський
22:41
Українська авіація накрила вогнем позиції двох ротних тактичних груп РФ
22:37
ЄС очікує "серйозних перебоїв" у постачанні російського газу
22:24
Росія за вихідні випустила по Україні ракет на $200 мільйонів – Forbes
22:12
Як у фільмі про репресії НКВД. Що відбувається в окупованому Херсоні
Усі новини...