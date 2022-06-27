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Япония расширяет санкции против России

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 июня 2022, 06:53
Япония расширяет санкции против России
фумио кисида, фото: getty images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о дополнительных санкциях против России, включающих запрет на импорт российского золота.

Источник: Кисида, цитирует японский вещатель NHK

Детали: По словам премьер-министра Японии, дополнительные санкции, которые он объявил, включают в себя запрет на импорт российского золота и предоставление России бухгалтерских, трастовых и некоторых других услуг.

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Кроме того, санкции, как заявил Кисида, заморозят активы еще 70 физических лиц и организаций РФ и запретит продавать товары для 90 организаций, связанных с оборонной сферой.

Кисида также заявил, что Япония расширит свои меры по замораживанию активов, чтобы охватить дополнительных 70 российских лиц и организаций, и введет запрет на экспорт до 90 связанных с военными организациями.

Темы: ЯпонияРосcиясанкции
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