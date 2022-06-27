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У Туреччині вірять, що "зерновий коридор" запрацює за місяць у випадку згоди

Понеділок, 27 червня 2022, 07:30

Відкриття "зернового коридору" займе три-чотири тижні, але головним чинником для початку цього процесу є досягнення згоди з боку України та РФ, для чого Туреччина готова провести в Стамбулі зустріч у форматі Туреччина – Україна – Росія – ООН.

Джерело: речник та радник президента Туреччини з міжнародних питань Ібрагім Калин, "Укрінформ" із посиланням на Haber Türk.

Пряма мова: "На даний момент загалом Росія та Україна мають близько 40 мільйонів тонн зерна. Це серйозна цифра. Це відповідає показнику 30-35% у світі. Визначення цього коридору і початок відвантаження кораблів займає 3-4 тижні".

Деталі: Калин зауважив, що Україна справедливо не хоче зняття мінних загороджень, які були встановлені для захисту Одеського порту, остерігаючись нападу РФ після зняття мін.

Пряма мова: "Головна операція – це переговори з Росією та Україною. Якщо обидві сторони домовляться, ми проведемо зустріч Туреччина – Україна – Росія – ООН у Стамбулі. Відправлення буде обговорено на цій зустрічі. 

Вони запропонували безпечний коридор. Переговори з цього приводу тривають. Ми хочемо якнайшвидше провести цю зустріч у Стамбулі".

Нагадаємо: Румунія вживає заходів задля збільшення транспортування своєю територією українського зерна та зменшення загрози глобального голоду.

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Теми: ТуреччинаРосіяУкраїнавійна
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