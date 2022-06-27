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В Турции верят, что "зерновой коридор" заработает через месяц в случае согласия

Понедельник, 27 июня 2022, 07:30

Открытие "зернового коридора" займет три-четыре недели, но главным фактором для начала этого процесса является достижение согласия со стороны Украины и РФ, для чего Турция готова провести в Стамбуле встречу в формате Турция – Украина – Россия – ООН.

Источник: пресс-секретарь и советник президента Турции по международным вопросам Ибрагим Калин, "Укринформ" со ссылкой на Haber Türk.

Прямая речь: "На данный момент в общей сложности Россия и Украина имеют около 40 миллионов тонн зерна. Это серьезная цифра. Это соответствует показателю 30–35% в мире. Определение этого коридора и начало отгрузки кораблей занимает 3-4 недели".

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Детали: Калин отметил, что Украина справедливо не хочет снятия минных заграждений, установленных для защиты Одесского порта, опасаясь нападения РФ после снятия мин.

Прямая речь: "Главная операция – это переговоры с Россией и Украиной. Если обе стороны договорятся, мы проведем встречу Турция – Украина – Россия – ООН в Стамбуле. Отправка будет обсуждена на этой встрече.

Они предложили безопасный коридор. Переговоры по этому поводу продолжаются. Мы хотим как можно быстрее провести эту встречу в Стамбуле".

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Напомним: Румыния принимает меры по увеличению транспортировки по своей территории украинского зерна и уменьшению угрозы глобального голода.

Темы: ТурцияРосcияУкраинавойна
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