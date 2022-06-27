Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Лисичанську артилерія росіян не стихає, вони намагаються блокувати місто – Гайдай

Олена РощінаПонеділок, 27 червня 2022, 07:59
У Лисичанську артилерія росіян не стихає, вони намагаються блокувати місто – Гайдай
Лисичанськ, фото Сергія Гайдая

Російські війська атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку, у місті багато пошкодженого житла та інфраструктури.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "У Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці росіяни не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає.

Реклама:

Штурмова авіація окупанта 26 червня нанесла авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої. 

Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти – не всі з них це змогли зробити самостійно". 

Деталі: За словами Гайдая, пошкоджень у Лисичанську дуже багато. За можливістю вулиці та будинки обстежують на наявність постраждалих. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків.

Також росіяни обстріляли територію автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму та храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одну з адмінбудівель.

Пряма мова: "Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їхня артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська".

Теми: ЛисичанськЛуганська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Лисичанськ
У Лисичанську загарбники перетворили всі лікарні на військові шпиталі – МВА
Окупанти вивезли до РФ 50 старшокласників з Лисичанська – ЦНС
Українські військові на околицях Лисичанська – Гайдай
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: