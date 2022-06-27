В Лисичанске артиллерия россиян не стихает, они пытаются блокировать город – Гайдай

Российские войска атакуют Лисичанск с Попаснянского направления, в городе много поврежденного жилья и инфраструктуры.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "В Лисичанске, Волчеяровке, Лоскутовке и Верхнекаменке россияне не перестают разрушать жилье, промышленные и административные объекты. Нет такого часа, когда вражеская артиллерия стихает.

Реклама:

Штурмовая авиация оккупанта 26 июня нанесла авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке. В Волчеяровке идут бои.

Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки, но вынуждены были отойти – не все из них это смогли сделать самостоятельно".

Детали: По словам Гайдая, повреждений в Лисичанске очень много. По возможности улицы и дома обследуют на наличие пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ

Разрушениям подверглись по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожены сразу шесть частных домов.

Также россияне обстреляли территорию автовокзала, здание Свято-Митрофановского храма и храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админзданий.

Прямая речь: "Они пытаются блокировать город с юга, при этом уничтожают все что есть, куда может достать их артиллерия и системы залпового огня. Держим оборону Лисичанска".