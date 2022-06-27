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У Маріуполі виявили сотню тіл - жертв російського бомбардування - радник мера

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 червня 2022, 08:51
зруйнований Маріуполь. фото з ТГ Андрющенка

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області виявили більше ста тіл жителів, які загинули в результаті російського бомбардування.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель в Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують.

Продовжується ексгумація. В приоритеті двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації тут оборобяють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться".

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Теми: Маріупольвійна
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