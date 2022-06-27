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В Мариуполе обнаружили сотню тел - жертв российской бомбардировки - советник мэра

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 июня 2022, 08:51
В Мариуполе обнаружили сотню тел - жертв российской бомбардировки - советник мэра
разрушенный Мариуполь. фото из ТГ Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области обнаружили более ста тел жителей, погибших в результате российской бомбардировки.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды найдено более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют.

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Продолжается эксгумация. В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не производится".

Темы: Мариупольвойна
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