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Захисники вже знищили 35 тисяч російських загарбників – Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 09:17
Захисники вже знищили 35 тисяч російських загарбників – Генштаб
Фото Генеральний штаб ВСУ

Збройні сили України за добу знищили 150 російських військових. Таким чином, загальні втрати загарбників досягли 35 тис. чоловік особового складу.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та  Курахівському напрямках.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 35 000 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 552 (+20) од,

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бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од,

артилерійських систем– 771 (+7) од,

РСЗВ - 243 (+0) од,

засобів ППО - 101 (+2) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 184 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+6),

крилатих ракет - 139 (+0),

кораблів/катерів - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 (+11) од,

спеціальної техніки - 60 (+0).

Теми: війнаУкраїна
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