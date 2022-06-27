Захисники вже знищили 35 тисяч російських загарбників – Генштаб
Збройні сили України за добу знищили 150 російських військових. Таким чином, загальні втрати загарбників досягли 35 тис. чоловік особового складу.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно склали:
особового складу - близько 35 000 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 552 (+20) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од,
артилерійських систем– 771 (+7) од,
РСЗВ - 243 (+0) од,
засобів ППО - 101 (+2) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 184 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+6),
крилатих ракет - 139 (+0),
кораблів/катерів - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 (+11) од,
спеціальної техніки - 60 (+0).