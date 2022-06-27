Защитники уже уничтожили 35 тыс. российских захватчиков - Генштаб
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 150 российских военных. Таким образом, общие потери захватчиков достигли 35 тыс. человек личного состава.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составили:
личного состава – около 35 000 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1 552 (+20) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 687 (+28) ед,
артиллерийских систем – 771 (+7) ед,
РСЗО - 243 (+0) ед,
средств ПВО - 101 (+2) ед,
самолетов – 217 (+0) ед,
вертолетов – 184 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6),
крылатых ракет – 139 (+0),
кораблей/катеров - 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2 575 (+11) ед,
специальной техники – 60 (+0).