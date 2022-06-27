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Защитники уже уничтожили 35 тыс. российских захватчиков - Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 09:17
Фото Генеральный штаб ВСУ

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 150 российских военных. Таким образом, общие потери захватчиков достигли 35 тыс. человек личного состава.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 35 000 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 552 (+20) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 687 (+28) ед,

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артиллерийских систем – 771 (+7) ед,

РСЗО - 243 (+0) ед,

средств ПВО - 101 (+2) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 184 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6),

крылатых ракет – 139 (+0),

кораблей/катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2 575 (+11) ед,

специальной техники – ​​60 (+0).

Темы: войнаУкраина
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