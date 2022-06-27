Заступник генсека НАТО відповів на критику Києва про недостатню допомогу Альянсу

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане не погоджується з критикою про те, що НАТО недостатньо допомагає Україні у захисті від агресії РФ, тому що роль Альянсу варто розглядати у комплексі з усім, чим допомагають партнери.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"У нас у НАТО є згода про "розподіл ролей". Альянс як такий надає Україні нелетальну допомогу, а держави-члени – летальну зброю. Зрештою, що важливіше для вас самих: цей розподіл, чи вам цікавий кінцевий результат, тобто надана Україні допомога? Тому я раджу друзям у Києві сприймати нашу допомогу в цілому", - зазначив Джоане.

Реклама:

На запитання про надану саме НАТО нелетальну допомогу він уточнив, що це паливо, засоби хімічного, біологічного та ядерного захисту, підтримка в кіберпросторі, боротьба з дезінформацією, підтримка стійкості України, а також навчання для українських військових, що відбувалися після 2014 року.

"Звичайно, ми всі аплодуємо та неймовірно захоплюємося сміливістю ваших солдат. Але один з компонентів їхнього успіху на полі бою – це те, що їх навчили веденню бою за стандартами НАТО! Це робив і Альянс як організація, і окремі союзники – канадці, британці, американці, поляки, румуни тощо. Нинішня настільки успішна діяльність ЗСУ – це комбінація героїзму та винахідливості. Ми справді бачимо багато класних військових рішень з їхнього боку. Але це – як раз ті рішення, які відповідають натівському стилю, які стали можливі завдяки тим підходам до командування, яким ми вас вчили. І це допомагає Україні!", - зазначив заступник генсека.

Джоане додав, що Україна може розраховувати також на поступовий перехід на зброю західних зразків, тому що резерви її радянських запасів вичерпуються, і НАТО також зіграє у цьому роль.

ВІДЕО ДНЯ

Мірча Джоане сказав, що союзники зумисно розподілили ролі так, аби зустрічі "формату Рамштайн" для підтримки України зброєю координувалися не через Альянс.

"Коли ми узгодили такий розподіл задач – Альянс працює з нелетальними засобами, а союзники надають Україні військову підтримку – це рішення було навмисне. НАТО – це організація, на якій зав’язані ризики, і ми маємо найретельніше уникати ескалації та можливості війни між Росією та НАТО, яка не піде на користь нікому. За всієї поваги до України, але наше завдання номер один – це захист мільярда людей, що живуть на просторі НАТО. Але я нагадаю, що нещодавня зустріч контактної групи з підтримки України, тобто "у форматі Рамштайн", проходила тут, у штаб-квартирі НАТО, перед міністерським засіданням Альянсу", - зауважив він.

Мірча Джоане додав, що це має і додаткові переваги, оскільки дозволяє уникати зайвої бюрократії, а швидкість зараз важлива для України.

"Що для вас важливіше – отримати від нас те, що треба? Чи важливо, хто з нас що робить? Я думаю, що головне – отримати швидку та ефективну підтримку у війні України проти Росії", - підсумував він.

Дивіться повну версію інтерв’ю: Заступник генсека НАТО: ексклюзив про Україну, членство в НАТО і ЄС та саміт Альянсу в Мадриді