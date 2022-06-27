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Заступник генсека НАТО відповів на критику Києва про недостатню допомогу Альянсу

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 09:33

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане не погоджується з критикою про те, що НАТО недостатньо допомагає Україні у захисті від агресії РФ, тому що роль Альянсу варто розглядати у комплексі з усім, чим допомагають партнери.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"У нас у НАТО є згода про "розподіл ролей". Альянс як такий надає Україні нелетальну допомогу, а держави-члени – летальну зброю. Зрештою, що важливіше для вас самих: цей розподіл, чи вам цікавий кінцевий результат, тобто надана Україні допомога? Тому я раджу друзям у Києві сприймати нашу допомогу в цілому", - зазначив Джоане.

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На запитання про надану саме НАТО нелетальну допомогу він уточнив, що це паливо, засоби хімічного, біологічного та ядерного захисту, підтримка в кіберпросторі, боротьба з дезінформацією, підтримка стійкості України, а також навчання для українських військових, що відбувалися після 2014 року.

"Звичайно, ми всі аплодуємо та неймовірно захоплюємося сміливістю ваших солдат. Але один з компонентів їхнього успіху на полі бою – це те, що їх навчили веденню бою за стандартами НАТО! Це робив і Альянс як організація, і окремі союзники – канадці, британці, американці, поляки, румуни тощо. Нинішня настільки успішна діяльність ЗСУ – це комбінація героїзму та винахідливості. Ми справді бачимо багато класних військових рішень з їхнього боку. Але це – як раз ті рішення, які відповідають натівському стилю, які стали можливі завдяки тим підходам до командування, яким ми вас вчили. І це допомагає Україні!", - зазначив заступник генсека.

Джоане додав, що Україна може розраховувати також на поступовий перехід на зброю західних зразків, тому що резерви її радянських запасів вичерпуються, і НАТО також зіграє у цьому роль. 

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Мірча Джоане сказав, що союзники зумисно розподілили ролі так, аби зустрічі "формату Рамштайн" для підтримки України зброєю координувалися не через Альянс.

"Коли ми узгодили такий розподіл задач – Альянс працює з нелетальними засобами, а союзники надають Україні військову підтримку – це рішення було навмисне. НАТО – це організація, на якій зав’язані ризики, і ми маємо найретельніше уникати ескалації та можливості війни між Росією та НАТО, яка не піде на користь нікому. За всієї поваги до України, але наше завдання номер один – це захист мільярда людей, що живуть на просторі НАТО. Але я нагадаю, що нещодавня зустріч контактної групи з підтримки України, тобто "у форматі Рамштайн", проходила тут, у штаб-квартирі НАТО, перед міністерським засіданням Альянсу", - зауважив він. 

Мірча Джоане додав, що це має і додаткові переваги, оскільки дозволяє уникати зайвої бюрократії, а швидкість зараз важлива для України.

"Що для вас важливіше – отримати від нас те, що треба? Чи важливо, хто з нас що робить? Я думаю, що головне – отримати швидку та ефективну підтримку у війні України проти Росії", - підсумував він.

Дивіться повну версію інтерв’ю: Заступник генсека НАТО: ексклюзив про Україну, членство в НАТО і ЄС та саміт Альянсу в Мадриді

Теми: НАТОУкраїнавійна
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