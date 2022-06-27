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Заместитель генсека НАТО объяснил, почему не согласен с критикой о недостаточной помощи Альянсу

"Европейская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 09:33

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане не согласен с критикой о том, что НАТО недостаточно помогает Украине в защите от агрессии РФ, потому что роль Альянса следует рассматривать в комплексе со всем, чем помогают партнеры.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"У нас в НАТО есть согласие о "распределении ролей". Альянс как таковой оказывает Украине нелетальную помощь, а государства-члены предоставляют летальное оружие. В конце концов, что важнее для вас самих: это распределение? или интересен конечный результат, то есть оказанная Украине помощь? Поэтому я советую друзьям в Киеве воспринимать нашу помощь в целом", - отметил Джоане.

Он отметил, что если учитывать общую картину, то западные демократии поддерживают Украину оружием, в сфере защиты от кибератак, противодействия дезинформации, поддержании экономической стабильности, уже резервируют деньги на послевоенное восстановление Украины.

Джоане добавил, что Украина может рассчитывать также на постепенный переход на оружие западных образцов, потому что резервы ее советских запасов иссякают, и НАТО также сыграет в этом свою роль.

Мирча Джоане сказал, что союзники специально распределили роли так, чтобы встречи "формата Рамштайн" для поддержки Украины оружием координировались не через Альянс.

"Когда мы согласовали такое распределение задач – Альянс работает с нелетальными средствами, а союзники оказывают Украине военную поддержку – это решение было намеренным. НАТО – это организация, на которой завязаны риски, и мы должны тщательно избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому. При всем уважении к Украине, но наша задача номер один – это защита миллиарда людей, живущих на пространстве НАТО. Но я напомню, что недавняя встреча контактной группы по поддержке Украины проходила тут, в штаб-квартире НАТО, перед министерским заседанием Альянса", - заметил он.

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Мирча Джоане добавил, что у этого есть и дополнительные преимущества, поскольку это позволяет избегать лишней бюрократии, а скорость сейчас важна для Украины.

"Что для вас важнее – получить от нас то, что нужно? Важно, кто из нас что делает? Я думаю, что главное – получить скорую и эффективную поддержку в войне Украины против России", - подытожил он.

См. полную версию интервью: Заместитель генсека НАТО: эксклюзив об Украине, членстве в НАТО и ЕС и саммите Альянса в Мадриде

Темы: НАТОУкраинавойна
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