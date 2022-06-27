Британська розвідка: У найближчі тижні РФ все більше покладатиметься на резервні сили

Британська розвідка вважає, що у найближчі тижні російська армія вже більше залежатиме від резервних сил, однак попри постійний дефіцит резервістів Москва поки неохоче сприймає ідею загальної мобілізації.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, хоча основним оперативним фокусом Росії залишається Сєвєродонецько-Лисичанська "кишеня", тиждень постійно інтенсивних обстрілів свідчить про те, що Росія намагається перебрати ініціативу на північній осі Ізюма. При цьому українські війська продовжують утримувати лінію в цьому секторі, добре використовуючи лісисту місцевість для підтримки своєї оборони.

"Протягом найближчих тижнів російська кампанія, швидше за все, все більше покладатиметься на ешелони резервних сил" - йдеться в огляді.

В британській розвідці відзначають, що російські резерви складаються з кількох окремих компонентів, які Росія майже напевно вже почала використовувати.

Російський бойовий резерв армії — це нещодавнє нововведення, яке складається з резервістів-добровольців, які працюють за сумісництвом і які розгортаються як цілі підрозділи, як правило, призначені для виконання завдань в тилу.

Людський мобілізаційний ресурс – це значний фонд усіх ветеранів, які служили в регулярній армії протягом останніх п’яти років.

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"Російська влада, ймовірно, використовує добровольців цієї категорії для поповнення третіх батальйонів у складі регулярних бригад" - йдеться в огляді.

"Незважаючи на постійний дефіцит резервістів для розгортання в Україні, російське керівництво, ймовірно, і далі неохоче сприймає ідею віддати наказ про загальну мобілізацію" - заявляють у британській розвідці.