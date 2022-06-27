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Британская разведка: В ближайшие недели РФ все больше будет полагаться на резервные силы

"Европейская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 09:20

Британская разведка считает, что в ближайшие недели российская армия уже будет больше зависеть от резервных сил, однако, несмотря на постоянный дефицит резервистов, Москва пока неохотно воспринимает идею всеобщей мобилизации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Как отмечается, хотя основным оперативным фокусом России остается Северодонецко-Лисичанский "карман", неделя постоянно интенсивных обстрелов свидетельствует о том, что Россия пытается взять инициативу на северной оси Изюма. При этом украинские войска продолжают удерживать линию в этом секторе, хорошо используя лесную местность для поддержки своей обороны.

"В ближайшие недели российская кампания, скорее всего, все больше будет полагаться на эшелоны резервных сил", - говорится в обзоре.

 

В британской разведке отмечают, что российские резервы состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти уже наверняка начала использовать.

Российский боевой резерв армии — это недавнее нововведение, состоящее из резервистов-добровольцев, работающих по совместительству и развертывающихся как целые подразделения, как правило, предназначенные для выполнения задач в тылу.

Человеческий мобилизационный ресурс – это значительный фонд всех ветеранов, служивших в регулярной армии за последние пять лет.

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"Российские власти, вероятно, используют добровольцев этой категории для пополнения третьих батальонов в составе регулярных бригад", - говорится в обзоре.

"Несмотря на постоянный дефицит резервистов для развертывания в Украине, российское руководство, вероятно, и дальше неохотно воспринимает идею отдать приказ о всеобщей мобилизации", - заявляют в британской разведке.

Темы: войнаРосcияВеликобританияразведка
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