Окупанти фейками заманюють жителів Маріуполя назад у місто

Російські окупанти намагаються заманити маріупольців назад у місто, щоб використати у підступних цілях: залучити до трудового рабства та прикриватися як "живим щитом".

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Деталі: Загарбники розповсюджують фейкові списки адрес будинків під знос чи ремонт. Таким чином, вони вдаються до маніпуляції та хитрощів, аби змусити людей повернутися та затримати їх там якомога надовше.

Ця інформація не відповідає дійсності. На користь цього говорить те, що в списку відсутні будинки, які зруйновані вщент, натомість внесено вцілілі будинки з позначкою "знести".

Місцева влада застерігає: окупанти та колаборанти вдаються до маніпуляції над маріупольцями, щоб вони приїхали до міста, аби врятувати хоч якесь вціліле майно, чи повернутися жити, бо житло начебто відремонтують.

Дослівно: "Закликаємо маріупольців не вірити тим, хто зруйнував Маріуполь. Наразі триває війна та дуже висока ймовірність, що поїздка до Маріуполя стане дорогою в один кінець. Окупанти хочуть повернути людей до Маріуполя, аби використати їх у трудовому рабстві та створити для себе "живий щит", аби прикритися їм, коли ЗСУ почнуть звільнення міста".