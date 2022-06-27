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Окупанти фейками заманюють жителів Маріуполя назад у місто

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 червня 2022, 11:08
Окупанти фейками заманюють жителів Маріуполя назад у місто
Зруйнований росіянами Маріуполь. фото з ТГ міськради

Російські окупанти намагаються заманити маріупольців назад у місто, щоб використати у підступних цілях: залучити до трудового рабства та прикриватися як "живим щитом".

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Деталі: Загарбники розповсюджують фейкові списки адрес будинків під знос чи ремонт. Таким чином, вони вдаються до маніпуляції та хитрощів, аби змусити людей повернутися та затримати їх там якомога надовше.

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Ця інформація не відповідає дійсності. На користь цього говорить те, що в списку відсутні будинки, які зруйновані вщент, натомість внесено вцілілі будинки з позначкою "знести".

Місцева влада застерігає: окупанти та колаборанти вдаються до маніпуляції над маріупольцями, щоб вони приїхали до міста, аби врятувати хоч якесь вціліле майно, чи повернутися жити, бо житло начебто відремонтують.

Дослівно: "Закликаємо маріупольців не вірити тим, хто зруйнував Маріуполь. Наразі триває війна та дуже висока ймовірність, що поїздка до Маріуполя стане дорогою в один кінець. Окупанти хочуть повернути людей до Маріуполя, аби використати їх у трудовому рабстві та створити для себе "живий щит", аби прикритися їм, коли ЗСУ почнуть звільнення міста".

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Теми: Маріуполь
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