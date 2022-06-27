Оккупанты фейками заманивают выехавших жителей Мариуполя обратно в город

Российские оккупанты пытаются заманить мариупольцев обратно в город, чтобы использовать в коварных целях: привлечь к трудовому рабству и прикрываться как "живым щитом".

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Детали: Захватчики распространяют фейковые списки адресов под снос или ремонт. Таким образом, они прибегают к манипуляции и уловкам, чтобы заставить людей вернуться и задержать их там как можно дольше.

Эта информация не соответствует действительности. В пользу этого говорит то, что в списке отсутствуют дома, которые разрушены до основания, внесены же уцелевшие дома с пометкой "к сносу".

Местные власти предостерегают: оккупанты и коллаборанты прибегают к манипуляции над мариупольцами, чтобы они приехали в город, чтобы спасти хоть какое-то уцелевшее имущество, или вернуться жить, потому что жилье якобы отремонтируют.

Дословно: "Призываем мариупольцев не верить тем, кто разрушил Мариуполь. В настоящее время идет война и очень высока вероятность, что поездка в Мариуполь станет дорогой в один конец. Оккупанты хотят вернуть людей в Мариуполь, чтобы использовать их в трудовом рабстве и создать для себя" щит", чтобы прикрыться им, когда ВСУ начнут освобождение города".