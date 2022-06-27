Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты фейками заманивают выехавших жителей Мариуполя обратно в город

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 июня 2022, 11:08
Оккупанты фейками заманивают выехавших жителей Мариуполя обратно в город
Разрушен россиянами Мариуполь. фото из ТГ горсовета

Российские оккупанты пытаются заманить мариупольцев обратно в город, чтобы использовать в коварных целях: привлечь к трудовому рабству и прикрываться как "живым щитом".

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Детали: Захватчики распространяют фейковые списки адресов под снос или ремонт. Таким образом, они прибегают к манипуляции и уловкам, чтобы заставить людей вернуться и задержать их там как можно дольше.

Реклама:

Эта информация не соответствует действительности. В пользу этого говорит то, что в списке отсутствуют дома, которые разрушены до основания, внесены же уцелевшие дома с пометкой "к сносу".

Местные власти предостерегают: оккупанты и коллаборанты прибегают к манипуляции над мариупольцами, чтобы они приехали в город, чтобы спасти хоть какое-то уцелевшее имущество, или вернуться жить, потому что жилье якобы отремонтируют.

Дословно: "Призываем мариупольцев не верить тем, кто разрушил Мариуполь. В настоящее время идет война и очень высока вероятность, что поездка в Мариуполь станет дорогой в один конец. Оккупанты хотят вернуть людей в Мариуполь, чтобы использовать их в трудовом рабстве и создать для себя" щит", чтобы прикрыться им, когда ВСУ начнут освобождение города".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Мариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Мариуполь
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: