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Виконати умови ЄС щодо статусу кандидата, поставлені перед судовою системою України, можливо - голова ВС

"Українська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 11:36
Виконати умови ЄС щодо статусу кандидата, поставлені перед судовою системою України, можливо - голова ВС
Фото ВС у Facebook

Голова Верховного суду Всеволод Князєв переконаний, що Україна до кінця року зможе виконати всі умови щодо судової реформи та Конституційного суду як кандидата на вступ до Євросоюзу.

Джерело: інтерв’ю Всеволода Князєва Укрінформу

Пряма мова Князєва: "На мій погляд, ми маємо всі можливості для того, щоб виконати ці умови до грудня цього року. Верховний суд дуже швидко включився у роботу щодо виконання вимог, які ставляться перед Україною. 23 червня на запит міністерства юстиції Верховним судом під моїм кураторством було підготовлено листа, в якому Верховний суд надав конкретні пропозиції щодо швидкого вирішення питань, які від нас вимагаються в частині судової реформи".

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Деталі: За словами голови ВС, передбачено швидкі конкретні заходи – необхідно лише схвалення Мінюсту, в цілому керівництва країни.

Князєва звернув увагу на перелік завдань щодо реформи, Серед них: реформа відбору суддів КСУ, органів суддівського врядування, антикорупційна діяльність, а також посилення захисту прав інтелектуальної власності на території України.

Що було раніше: 14 червня Володимир Зеленський під час онлайн-прес-конференції для представників ЗМІ Данії нагадав, що було багато щодо реформування правоохоронної та судової систем в Україні. Зокрема, проголосовані й запрацювали два основні закони щодо судової реформи, які не вдавалося ухвалити протягом 30 років незалежності.

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"Але все, що ми робили стосовно антикорупційної структури, в судовій реформі, не пов’язано зі вступом в ЄС, а це для себе, для України. Ми хочемо, щоб Україна була швидкою, сучасною, без будь-якої бюрократії", – підкреслив він.

Теми: реформиВерховний судУкраїна
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