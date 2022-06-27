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Выполнить условия ЕС относительно статуса кандидата, поставленные перед судебной системой Украины, возможно – глава ВС

"Украинская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 11:36
Выполнить условия ЕС относительно статуса кандидата, поставленные перед судебной системой Украины, возможно – глава ВС
Фото ВС в Facebook

Председатель Верховного суда Всеволод Князев убежден, что Украина до конца года сможет выполнить все условия относительно судебной реформы и Конституционного суда, как кандидата на вступление в Евросоюз.

Источник: интервью Всеволода Князева Укринформу

Прямая речь Князева: "На мой взгляд, мы имеем все возможности для того, чтобы выполнить эти условия до декабря этого года. Верховный суд очень быстро включился в работу по выполнению требований, предъявляемых к Украине. 23 июня по запросу Министерства юстиции Верховным судом под моим кураторством было подготовлено письмо, в котором Верховный суд предоставил конкретные предложения по скорейшему решению вопросов, которые от нас требуются в части судебной реформы".

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Детали: По словам главы ВС, предусмотрены быстрые конкретные меры – необходимо только одобрение Минюста, в целом руководства страны.

Князева обратил внимание на перечень задач относительно реформы. Среди них: реформа отбора судей КСУ, органов судейского управления, антикоррупционная деятельность, а также усиление защиты прав интеллектуальной собственности на территории Украины.

Что предшествовало: 14 июня Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции для представителей СМИ Дании напомнил, что было много сделано относительно реформирования правоохранительной и судебной систем в Украине. В частности, проголосованы и заработали два основных закона о судебной реформе, которые не удавалось принять в течение 30 лет независимости.

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"Но все, что мы делали по антикоррупционной структуре, в судебной реформе, не связано со вступлением в ЕС, а это для себя, для Украины. Мы хотим, чтобы Украина была быстрой, современной, без какой-либо бюрократии", – подчеркнул он.

Темы: реформыВерховный судУкраина
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