Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ розвінчала фейк про російського "героя-рятівника" Краснова: витягував трупи і все

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 червня 2022, 11:54

Служба безпеки України розвінчала російський фейк про сержанта Краснова, якого пропагандисти намагалися "героїзувати".

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: За повідомленнями російської пропаганди, цей вояка нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП.

Однак виявилося, що він нікого не знищував і не рятував. Єдине його "геройство" – йому вдалося вижити внаслідок атаки ЗСУ, на відміну від решти членів екіпажу.

Про це СБУ стало відомо із перехопленої розмови сержанта з його рідними.

"Та не було такого взагалі! Просто коли підбили машину, я витягував трупи і все", – зізнається дружині окупант.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Дехтяренка: "Судячи з усього, вижити у бою з українськими захисниками – це величезне досягнення для армії росіян, тому "його історію" віддали кремлівським пропагандистам. Тільки героя не попередили.

Та поки росіяни вигадують хоча б фейкові військові досягнення, наші справжні герої щодня пакують із них "вантаж 200".

Наближаємо разом нашу перемогу разом. Слава Україні!".

Теми: СБУвійнапропаганда
Головне сьогодні

оновлено, фото, відеоКількість загиблих внаслідок ракетного удару в Кременчуку зросла до 10

У Туреччині заявили про створення "операційного центру" для вивезення зерна з України

Путін підтвердив, що поїде на саміт G20, на якому виступить Зеленський

Зеленський про Баканова: Якби хотів, уже звільнив би

Захисники показали, як знищують окупантів на острові Зміїний – відео

Зеленський сказав G7, що хоче закінчити війну цього року

Усі новини...
СБУ
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкою
Зеленський може звільнити Баканова з посади глави СБУ – Politico
Повідомили підозру екснардепу, який на Київщині з окупантами пропагував дії РФ
Останні новини
21:03
Джонсон про ракетний удар по Кременчуку: Путін ще раз показав глибину жорстокості та варварства
21:00
Термінових донацій крові не треба – Ляшко про ситуацію у Кременчуці
20:40
Канада вводить нові санкції проти оборонного сектору РФ і Білорусі
20:22
Не бачимо жодних загроз Україні з боку Придністров'я - президентка Молдови
20:22
ЗСУ завдали суттєвої шкоди росіянам перед відступом з Сєвєродонецька – Пентагон
20:12
В Україні заарештували майна "Ростєха", "РусАла" та "Татнєфті" на понад 4 мільярди
19:55
оновлено, фото, відеоКількість загиблих внаслідок ракетного удару в Кременчуку зросла до 10
19:49
На Херсонщині окупанти викрали депутата облради і керівника навчального закладу
19:45
США підвищили мита на низку російських товарів до 35%
19:27
оновленоОбстріл Харкова: щонайменше 4 загиблих і 19 поранених
Усі новини...