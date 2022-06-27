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СБУ розвінчала фейк про російського "героя-рятівника" Краснова: витягував трупи і все

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 червня 2022, 11:54
СБУ розвінчала фейк про російського героя-рятівника Краснова: витягував трупи і все

Служба безпеки України розвінчала російський фейк про сержанта Краснова, якого пропагандисти намагалися "героїзувати".

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: За повідомленнями російської пропаганди, цей вояка нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП.

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Однак виявилося, що він нікого не знищував і не рятував. Єдине його "геройство" – йому вдалося вижити внаслідок атаки ЗСУ, на відміну від решти членів екіпажу.

Про це СБУ стало відомо із перехопленої розмови сержанта з його рідними.

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"Та не було такого взагалі! Просто коли підбили машину, я витягував трупи і все", – зізнається дружині окупант.

Пряма мова Дехтяренка: "Судячи з усього, вижити у бою з українськими захисниками – це величезне досягнення для армії росіян, тому "його історію" віддали кремлівським пропагандистам. Тільки героя не попередили.

Та поки росіяни вигадують хоча б фейкові військові досягнення, наші справжні герої щодня пакують із них "вантаж 200".

Наближаємо разом нашу перемогу разом. Слава Україні!".

Теми: СБУвійнапропаганда
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