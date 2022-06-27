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СБУ развенчала фейк о российском "герое-спасителе" Краснове: вытаскивал трупы и все

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 июня 2022, 11:54
СБУ развенчала фейк о российском герое-спасителе Краснове: вытаскивал трупы и все

Служба безопасности Украины развенчала российский фейк о сержанте Краснове, которого пропагандисты пытались "героизировать".

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: По сообщениям российской пропаганды, этот солдат якобы уничтожил более 20 украинских воинов и спас своих товарищей из подбитого БМП.

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Однако оказалось, что он никого не уничтожал и не спасал. Единственное его "геройство" – ему удалось выжить в результате атаки ВСУ, в отличие от остальных членов экипажа.

Об этом СБУ стало известно из перехваченного разговора сержанта с его родными.

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"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и всё", – признается жене оккупант.

Прямая речь Дехтяренко: Судя по всему, выжить в бою с украинскими защитниками – это огромное достижение для армии россиян, поэтому его историю отдали кремлевским пропагандистам. Только вот героя не предупредили...

Но пока россияне придумывают хотя бы фейковые военные достижения, наши настоящие герои каждый день пакуют из них "груз 200".

Приближаем нашу победу вместе. Слава Украине!".

Темы: СБУвойнапропаганда
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