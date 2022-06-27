Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президентка Молдови прибула в Київ, відвідає Бородянку, Бучу і Ірпінь

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 11:57

Президентка Молдови Мая Санду 27 червня вирушила з офіційним візитом до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на адміністрацію президента Молдови повідомляє Newsmaker.

Як повідомили в адміністрації Санду, президентка уже прибула до Києва.

Реклама:

Протягом дня Санду відвідає міста Бородянка, Буча та Ірпінь.

Також вона зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

22 червня Мая Санду та Володимир Зеленський обговорили телефоном засідання Євроради, на якому 23 червня лідери погодились надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ. Зеленський та Санду спілкувались вперше від початку повномасштабної війни Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Після цього "ЄП" повідомила про підготовку візиту президентки Молдови до Києва.

Прессекретар адміністрації Зеленського Сергій Никифоров заявив, що якщо цей візит і відбудеться, то ніхто про нього заздалегідь не повідомлятиме з міркувань безпеки.

Дивіться відеопояснення на Youtube-каналі "Європейської правди" - Молдова з нами чи з РФ у війні? Тверезі пояснення, інсайди та важливі деталі

Теми: МолдоваУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: