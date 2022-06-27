Президентка Молдови прибула в Київ, відвідає Бородянку, Бучу і Ірпінь

Президентка Молдови Мая Санду 27 червня вирушила з офіційним візитом до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на адміністрацію президента Молдови повідомляє Newsmaker.

Як повідомили в адміністрації Санду, президентка уже прибула до Києва.

Протягом дня Санду відвідає міста Бородянка, Буча та Ірпінь.

Також вона зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

22 червня Мая Санду та Володимир Зеленський обговорили телефоном засідання Євроради, на якому 23 червня лідери погодились надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ. Зеленський та Санду спілкувались вперше від початку повномасштабної війни Росії.

Після цього "ЄП" повідомила про підготовку візиту президентки Молдови до Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Прессекретар адміністрації Зеленського Сергій Никифоров заявив, що якщо цей візит і відбудеться, то ніхто про нього заздалегідь не повідомлятиме з міркувань безпеки.

Дивіться відеопояснення на Youtube-каналі "Європейської правди" - Молдова з нами чи з РФ у війні? Тверезі пояснення, інсайди та важливі деталі