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Президент Молдовы прибыла в Киев, посетит Бородянку, Бучу и Ирпень

"Европейская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 11:57

Президент Молдовы Мая Санду 27 июня отправилась с официальным визитом в Киев.

Об этом, как пишет Европейская правда, со ссылкой на администрацию президента Молдовы сообщает Newsmaker.

Как сообщили в администрации Санду, президент уже прибыл в Киев.

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В течение дня Санду посетит города Бородянка, Буча и Ирпень.

Также он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

22 июня Майя Санду и Владимир Зеленский обсудили по телефону заседание Евросовета, на котором 23 июня лидеры согласились предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление. Зеленский и Санду общались впервые после начала полномасштабной войны России.

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После этого "ЕП" сообщила о подготовке визита президента Молдовы в Киев.

Пресс-секретарь администрации Зеленского Сергей Никифоров заявил, что если этот визит и состоится, то никто о нем не будет заранее сообщать по соображениям безопасности.

Смотрите видеопояснения на Youtube-канале "Европейской правды" – Молдова с нами или из РФ в войне? Трезвые объяснения, инсайды и важные детали

Темы: МолдоваУкраина
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