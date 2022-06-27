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"New York Times" показав, звідки Росія випустила по Україні 56 ракет у вихідні

Олена Рощіна, Валентина РоманенкоПонеділок, 27 червня 2022, 11:55
NYT

У суботу й неділю 25-26 червня російські війська завдали найбільш масованого за останні тижні ракетного удару по Україні, вони били по різних областях із трьох напрямків.

Джерело: "The New York Times" із посиланням на розвідку та ВПС України

Деталі: В останні вихідні російські війська завдали широкомасштабного удару крилатими ракетами по населених пунктах по всій території України – це був один із найбільших і найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні.

Ракети було запущено з бомбардувальників у білоруському повітряному просторі, з військових кораблів у Чорному морі та з літаків, що літали над Каспійським морем.

 

Українська розвідка повідомила, що шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 вилетіли з аеродрому Шайківка в Калузькій області Росії, пролетівши над Смоленськом, перш ніж увійти в повітряний простір Білорусі.

За словами чиновників, коли вони опинилися приблизно за 30 миль (48 км) від українського кордону, вони випустили щонайменше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір Росії. За словами військових, ракети вразили цілі в північній частині України.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив, що російські війська вразили цивільну інфраструктуру південного міста  ракетами, запущеними з окупованої Росією території.

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У неділю вперше за кілька тижнів Росія випустила ракети по Києву, влучивши в житловий будинок і сусідній дитсадок. 

Речник командування Повітряних сил України повідомив, що ракети великої дальності були випущені з літаків, які пролітали над Каспійським морем, що знаходиться за понад 900 миль (1400 км) на південний схід від Києва.

Від УП: У суботу 25 червня Росія випустила по території України 45 ракет, повідомляла українська влада. А в неділю 26 червня, за даними Повітряних сил, ворог випустив по Україні 11 ракет, три з них збили сили ППО. 

Теми: війнаРосіяУкраїнаБілорусь
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