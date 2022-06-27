"New York Times" показал, откуда Россия выпустила по Украине 56 ракет в выходные

В субботу и воскресенье 25-26 июня российские войска нанесли наиболее массированный за последние недели ракетный удар по Украине, они били по разным областям с трех направлений.

Источник: "The New York Times" со ссылкой на разведку и ВВС Украины

Детали: В последние выходные российские войска нанесли широкомасштабный удар крылатыми ракетами по населенным пунктам по всей территории Украины – это был один из крупнейших и наиболее скоординированных авиаударов за последние недели.

Ракеты были выпущены с бомбардировщиков в белорусском воздушном пространстве, с военных кораблей в Черном море и самолетов, летающих над Каспийским морем.

Украинская разведка сообщила, что шесть российских ударных бомбардировщиков Ту-22М3 вылетели с аэродрома Шайковка в Калужской области России, пролетев над Смоленском, прежде чем войти в воздушное пространство Беларуси.

По словам чиновников, когда они оказались примерно в 30 милях (48 км) от украинской границы, они выпустили по меньшей мере 12 крылатых ракет, прежде чем вернуться в воздушное пространство России. По словам военных, ракеты поразили цели в северной части Украины.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщил, что российские войска поразили гражданскую инфраструктуру южного города ракетами, запущенными с оккупированной Россией территории.

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В воскресенье впервые за несколько недель Россия выпустила ракеты по Киеву, попав в жилой дом и соседний детсад.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины сообщил, что ракеты большой дальности были выпущены из самолетов, пролетающих над Каспийским морем, которое находится в более чем 900 милях (1400 км) к юго-востоку от Киева.

От УП: В субботу 25 июня Россия выпустила по территории Украины 45 ракет, сообщали украинские власти. А в воскресенье 26 июня, по данным Воздушных сил, враг выпустил по Украине 11 ракет, три из них сбили силы ПВО.