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У Білому домі розкрили плани щодо нових санкцій проти РФ

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 12:53

У Білому домі розповіли, як планують разом з партнерами у G7 далі розширювати санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Білого дому. 

У ній зазначають, що G7 анонсують нові санкції у своїй спільній заяві щодо підтримки України, щоб посилити економічний тиск на Росію. 

"США у координації з G7 застосують численні зобов’язання, у тому числі санкції проти сотень осіб та компаній на додачу до понад 1000 тих, які вже під санкціями; вживатимуть заходів щодо обходу санкцій, застосувавши санкції проти компаній в кількох країнах - на додачу до понад 300, які вже у списку; застосують тарифи щодо сотень позицій російських товарів", - йдеться у заяві.

Зокрема, готуються нові санкції проти російського оборонпрому і постачання для його потреб. 

США планують застосувати вищі тарифи до понад 570 груп російських товарів, що буде коштувати Росії близько 2,3 млрд доларів.

Мінфін США, як вже повідомлялося, заборонить імпорт нового російського золота. 

Плануються перші санкції проти компаній, які допомагають Росії через посередників обходити санкції - заборонивши їм купувати відповідні товари, зокрема напівпровідники. 

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Крім того, схвалять персональні санкції проти ще низки осіб, причетних до порушень прав людини, воєнних злочинів, роботи окупаційних адміністрацій. а також тих, хто залучений до спроб Росії красти українське зерно та в інший спосіб отримувати вигоду від війни. 

"Будуть застосовані візові обмеження щодо близько 500 посадовців за погрози чи порушення суверенітету й територіальної цілісності України, її політичної незалежності, або придушення інакомислення у Росії", - зазначається у заяві. 

Нагадаємо, саміт Групи семи проходить у замку Ельбау у німецькій Баварії 26-28 червня. 

Президент США Джо Байден наголосив на необхідності зберігати єдність партнерів у Групі семи та НАТО перед викликами, створеними війною РФ проти України, зауваживши, що президент РФ Владімір Путін сподівається на протилежне.

Теми: СШАРосіясанкції
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