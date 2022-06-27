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В Белом доме рассказали о планах дальнейших санкций против РФ

"Европейская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 12:53

В Белом доме рассказали, как планируют вместе с партнерами в G7 дальше расширять санкции против России за ее вторжение в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Белого дома.

В нем отмечают, что G7 анонсируют новые санкции в своем совместном заявлении по поддержке Украины, чтобы усилить экономическое давление на Россию.

"США в координации с G7 применят многочисленные обязательства, в том числе санкции против сотен лиц и компаний в дополнение к более чем 1000 уже под санкциями; будут принимать меры по обходу санкций, применив санкции против компаний в нескольких странах - в дополнение к более 300, которые уже в списке; применят тарифы по сотням позиций российских товаров", - говорится в заявлении.

В частности, готовятся новые санкции против российского оборонпрома и поставки для его нужд.

США планируют применить более высокие тарифы к более чем 570 группам российских товаров, что будет стоить России около 2,3 млрд долларов.

Минфин США, как уже сообщалось, запретит импорт нового российского золота.

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Планируются первые санкции против компаний, которые помогают России через посредников обходить санкции – запретив им покупать соответствующие товары, в том числе полупроводники.

Кроме того, одобрят персональные санкции против еще ряда лиц, причастных к нарушениям прав человека, военным преступлениям, работе оккупационных администраций. а также тех, кто вовлечен в попытки России воровать украинское зерно и другим способом извлекать выгоду от войны.

"Будут применены визовые ограничения в отношении около 500 чиновников за угрозы или нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, ее политической независимости, или подавление инакомыслия в России", - отмечается в заявлении.

Напомним, саммит Группы семи проходит в замке Эльбау в немецкой Баварии 26-28 июня.

Президент США Джо Байден отметил необходимость сохранять единство партнеров в Группе семи и НАТО перед вызовами, созданными войной РФ против Украины, отметив, что президент РФ Владимир Путин надеется на обратное.

Темы: СШАРосcиясанкции
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