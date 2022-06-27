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Поліція провела рейди нічними клубами Києва: вручили 219 повісток чоловікам

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 червня 2022, 12:55

Правоохоронці разом із представниками військового комісаріату провели рейди нічними закладами Києва: вручали чоловікам призовного віку повістки.

Джерело: очільник столичної поліції Іван Вигівський, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Протягом вихідних правоохоронці завітали до 420 закладів Києва з метою перевірити дотримання громадянами обмежень воєнного стану та запобігти порушенням комендантської години.

Силовики виявили два заклади, які працювали в нічний час, а в них - 413 осіб, котрі порушили комендантську годину.

З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату.

Окрім того, правоохоронці виявили осіб, котрі мали при собі наркотичні речовини. За виявленими фактами було розпочато кримінальні провадження.

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Пряма мова Вигівського: "Також поліцейські склали 73 адміністративні протоколи за статтями 178 - розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях, 173 - дрібне хуліганство, 185 - злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ми й надалі будемо проводити такі відпрацювання, адже кожен мешканець столиці повинен розуміти усю серйозність ситуації та усвідомлювати небезпеку, яка нині ще є з боку країни-агресора.

Хочу наголосити, що під час комендантської години категорично заборонено пересуватися містом, окрім спецтранспорту та випадків крайньої необхідності".

Теми: Київполіція
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