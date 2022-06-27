Поліція провела рейди нічними клубами Києва: вручили 219 повісток чоловікам

Правоохоронці разом із представниками військового комісаріату провели рейди нічними закладами Києва: вручали чоловікам призовного віку повістки.

Джерело: очільник столичної поліції Іван Вигівський, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Протягом вихідних правоохоронці завітали до 420 закладів Києва з метою перевірити дотримання громадянами обмежень воєнного стану та запобігти порушенням комендантської години.

Реклама:

Силовики виявили два заклади, які працювали в нічний час, а в них - 413 осіб, котрі порушили комендантську годину.

З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату.

ВІДЕО ДНЯ

Окрім того, правоохоронці виявили осіб, котрі мали при собі наркотичні речовини. За виявленими фактами було розпочато кримінальні провадження.

Пряма мова Вигівського: "Також поліцейські склали 73 адміністративні протоколи за статтями 178 - розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях, 173 - дрібне хуліганство, 185 - злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ми й надалі будемо проводити такі відпрацювання, адже кожен мешканець столиці повинен розуміти усю серйозність ситуації та усвідомлювати небезпеку, яка нині ще є з боку країни-агресора.

Хочу наголосити, що під час комендантської години категорично заборонено пересуватися містом, окрім спецтранспорту та випадків крайньої необхідності".