Поліція провела рейди нічними клубами Києва: вручили 219 повісток чоловікам
Правоохоронці разом із представниками військового комісаріату провели рейди нічними закладами Києва: вручали чоловікам призовного віку повістки.
Джерело: очільник столичної поліції Іван Вигівський, якого цитує пресслужба відомства
Деталі: Протягом вихідних правоохоронці завітали до 420 закладів Києва з метою перевірити дотримання громадянами обмежень воєнного стану та запобігти порушенням комендантської години.
Силовики виявили два заклади, які працювали в нічний час, а в них - 413 осіб, котрі порушили комендантську годину.
З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату.
Окрім того, правоохоронці виявили осіб, котрі мали при собі наркотичні речовини. За виявленими фактами було розпочато кримінальні провадження.
Пряма мова Вигівського: "Також поліцейські склали 73 адміністративні протоколи за статтями 178 - розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях, 173 - дрібне хуліганство, 185 - злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Ми й надалі будемо проводити такі відпрацювання, адже кожен мешканець столиці повинен розуміти усю серйозність ситуації та усвідомлювати небезпеку, яка нині ще є з боку країни-агресора.
Хочу наголосити, що під час комендантської години категорично заборонено пересуватися містом, окрім спецтранспорту та випадків крайньої необхідності".