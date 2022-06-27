Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция провела рейды по ночным клубам Киева: вручили 219 повесток мужчинам

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 июня 2022, 12:55

Правоохранители вместе с представителями военного комиссариата провели рейды по ночным заведениям Киева, мужчинам призывного возраста вручали повестки.

Источник: глава столичной полиции Иван Выговский, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: В течение выходных правоохранители посетили 420 заведений Киева с целью проверить соблюдение гражданами ограничений военного положения и предотвратить нарушения комендантского часа.

Силовики обнаружили два заведения, работавших в ночное время, а в них - 413 человек, нарушивших комендантский час.

Из числа этих граждан комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат.

Кроме того, правоохранители обнаружили лиц с наркотическими вещества. По выявленным фактам были начаты уголовные производства.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Выговского: "Также полицейские составили 73 административных протокола по статьям 178 - распитие алкогольных напитков в запрещенных местах, 173 - мелкое хулиганство, 185 - злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского Кодекса Украины об административных нарушениях.

Мы и дальше будем проводить такие отработки, ведь каждый житель столицы должен понимать всю серьезность ситуации и осознавать опасность, которая еще есть со стороны страны-агрессора.

Хочу отметить, что во время комендантского часа категорически запрещено передвигаться по городу, кроме спецтранспорта и случаев крайней необходимости".

Темы: Киевполиция
Главное сегодня

У украинцев не возьмут 600 миллионов гривень на Байрактары, а отдадут три БПЛА бесплатно

обновлено, фото, видеоЧисло погибших в результате ракетного удара в Кременчуге возросло до 14

В Турции заявили о создании "операционного центра" для вывоза зерна из Украины

Путин подтвердил, что поедет на саммит G20, на котором выступит Зеленский

Зеленский о Баканове: Если бы хотел, уже уволил бы

Защитники показали, как уничтожают оккупантов на острове Змеиный

Все новости...
Киев
Последствия ракетного удара по Киеву: 4 человека остаются в больнице - Кличко
В Киеве авто без глушителей могут изымать
Число пострадавших от ракетного удара по Киеву возросло
Последние новости
23:13
Минобороны РФ "предупредило" о взрыве Криворожской ТЭС: фейк опровергли в ДТЭК
23:10
Удар по Кременчугу: 40 пропавших без вести, десятки людей в тяжелом состоянии
23:07
Украина одержала промежуточную победу в морском арбитраже ООН против России
22:52
Вучич: Сербия должна двигаться в ЕС, хотя и не присоединяется к санкциям против РФ
22:50
ВИДЕООккупанты не умеют воевать и "сыпятся", как только у нас есть чем надавить – Зеленский
22:41
Многие люди успели выйти из ТРЦ в Кременчуге перед ударом – Зеленский
22:41
Украинская авиация накрыла огнем позиции двух ротных тактических групп РФ
22:37
ЕС ожидает "серьезных перебоев" в поставках российского газа
22:24
Россия за выходные выпустила по Украине ракет стоимостью $200 миллионов - Forbes
22:12
Как в фильме о репрессиях НКВД. Что происходит в оккупированном Херсоне
Все новости...