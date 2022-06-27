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Полиция провела рейды по ночным клубам Киева: вручили 219 повесток мужчинам

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 июня 2022, 12:55
Полиция провела рейды по ночным клубам Киева: вручили 219 повесток мужчинам

Правоохранители вместе с представителями военного комиссариата провели рейды по ночным заведениям Киева, мужчинам призывного возраста вручали повестки.

Источник: глава столичной полиции Иван Выговский, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: В течение выходных правоохранители посетили 420 заведений Киева с целью проверить соблюдение гражданами ограничений военного положения и предотвратить нарушения комендантского часа.

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Силовики обнаружили два заведения, работавших в ночное время, а в них - 413 человек, нарушивших комендантский час.

Из числа этих граждан комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат.

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Кроме того, правоохранители обнаружили лиц с наркотическими вещества. По выявленным фактам были начаты уголовные производства.

Прямая речь Выговского: "Также полицейские составили 73 административных протокола по статьям 178 - распитие алкогольных напитков в запрещенных местах, 173 - мелкое хулиганство, 185 - злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского Кодекса Украины об административных нарушениях.

Мы и дальше будем проводить такие отработки, ведь каждый житель столицы должен понимать всю серьезность ситуации и осознавать опасность, которая еще есть со стороны страны-агрессора.

Хочу отметить, что во время комендантского часа категорически запрещено передвигаться по городу, кроме спецтранспорта и случаев крайней необходимости".

Темы: Киевполиция
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