Ранковий приліт у Слов'янськ: є вбиті та поранені - голова міської ВЦА

Вранці російські загарбники вдарили по житлових кварталах Слов’янська, є вбиті та поранені.

Джерело: голова Слов'янської міської ВЦА Вадим Лях у Facebook

Пряма мова Ляха: "На жаль, сьогоднішні події у Слов'янську не обмежилися нічним "прильотом" у багатоповерховий сектор вул. Новий Побут".

Деталі: За словами міського голови, росіяни били по центру міста, де немає військових об’єктів. від ракетного удару зазнав пошкоджень будинок на вулиці Торській та приватний сектор неподалік.

Лях зазначив, що є вбиті та поранені, але не уточнив їхню кількість. Він закликах мешканців полишити місто.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що в результаті обстрілу загинула одна людина, ще одна цивільна – зазнала поранень.

Пряма мова Кириленка: "За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси. Пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та 1 інфраструктурний об'єкт".

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Що було раніше: В ранковому зведенні Генштаб ВСУ повідомив, що на Слов’янському напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Долина. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Адамівка, Хрестище, Грушуваха, Світличне і Курулька. Також окупанти завдали авіаудару неподалік Довгенького. З метою покращення тактичного положення, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, бій триває.