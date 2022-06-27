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Утренний прилет в Славянск: есть убитые и раненые -председатель городской ВГА

"Украинская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 13:24
Утренний прилет в Славянск: есть убитые и раненые -председатель городской ВГА
Фото Вадим Лях в Facebook

Утром российские захватчики ударили по жилым кварталам Славянска, есть убитые и раненые.

Источник: председатель Славянской городской ВЦА Вадим Лях в Facebook

Прямая речь Ляха: "К сожалению, сегодняшние события в Славянске не ограничились ночным "прилетом" в многоэтажный сектор ул. Новый Быт".

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Детали: По словам городского головы, россияне били по центру города, где нет военных объектов. От ракетного удара получил повреждение дом на улице Торской и частный сектор неподалеку.

Лях отметил, что есть убитые и раненые, но не уточнил их количество. Он призвал жителей покинуть город.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил, что в результате обстрела погиб один человек, еще один гражданский - получил ранения.

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Прямая речь Кириленко: "По предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы. Повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и 1 инфраструктурный объект".

Что предшествовало: В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Славянском направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Долина. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушуваха, Светличное и Курулько. Также кафиры нанесли авиаудару неподалеку от Довгенького. В целях улучшения тактического положения, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка, бой продолжается.

Темы: войнаСлавянск
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