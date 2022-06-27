НАТО розширить бойові групи на східному фланзі до бригад через загрозу РФ

Лідери країн НАТО на саміті у Брюсселі узгодять рішення про збільшення кількості військ на східному фланзі через російську загрозу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"На саміті ми зміцнимо наш передовий захист. Ми збільшимо бойові групи у східній частині альянсу до рівня бригад. Ми трансформуємо Сили реагування НАТО і збільшимо кількість сил швидкої готовності до 300 тисяч", - сказав Столтенберг.

Реклама:

Він додав, що також будуть збільшені можливості НАТО реагувати на кризи на конфлікти, включаючи попереднє розміщення озброєння.

"Більше систем захисту, таких як системи протиповітряної оборони, зміцнення командування та контролю", - додав генсек.

Пізніше генсек уточнив, що розширення до рівня бригад буде не у всіх 8 країнах, де є бойові групи, а тільки в деяких. "У різних країн різні потреби", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Німеччина заявила, що готова відправити більше сил до Балтії і допомогти Словаччині в охороні неба.

Багатонаціональні бойові групи в рамках так званої розширеної передової присутності НАТО (eFP) були створені у відповідь на анексію Криму Росією в 2014 році.

Після військового вторгнення Росії в Україну в лютому країни-члени Альянсу погодилися створити бойові групи вздовж східного крила НАТО, включаючи Румунію, Болгарію, Угорщину, а також Словаччину.